頻道前年認助「健仔」 昨「自責」未助離港

「升旗易得道」未回應是否涉案

「升旗易得道」於2015年成立，主持人包括蔡明達及大律師霍嘉誌，內容主要是時事評論，讀者另可透過Patreon及PayPal贊助。《經濟學人》去年報道蔡霍二人在英國協助尋求庇護者。頻道昨上載影片，主持提到曾志健較早前向外宣稱流亡，實為「擾敵之計」，曾志健等人雖一直尋求離港方法，亦有人向「我哋」諮詢，惟港府封鎖嚴密，始終無法離港。主持續稱，2020年亦曾有家長向他們了解如何離港，惟一直沒找到船，特別在「12港人案」後，警方已警告船家勿運港人赴台，主持稱若有船離港，僅為陷阱。主持又說，對曾志健無法離港感愛莫能助，「我哋都覺得真係好自責」。

「升旗易得道」於前年12月23日，即曾志健被發拘捕令翌日亦上載片段，主持提到曾協助很多「手足」，包括曾志健的15歲女友，曾志健亦有透過某些組織聯絡他們，「我哋都有提供協助」，又稱希望兩人早日重逢。

（反修例風暴）