4人憔悴長髮披肩 李桂華：完全唔似十幾廿歲

「健仔」垂頭未回應旁聽者揮手

國安處高級警司李桂華昨形容4人被捕時皆頭髮披肩，沒有理髮，身體消瘦，十分憔悴，有一直跟進其中一人案件的警員亦未能一眼認出他，李形容4人「完全唔似十幾廿歲年青人」。據記者在庭上觀察，曾志健及馮清華亂髮過肩，身形消瘦，而少年則身材略胖，額前劉海過眉，長髮及肩。王愷銘亦身形瘦削，及腰長髮束成馬尾。

被控暴動罪的曾志健等3人昨午到區域法院應訊，雙手同鎖上手銬，腰纏鐵鏈，警員押解各人在停車場下車，在傳媒鏡頭前經過，再領至8樓的法庭。進入法院範圍後，懲教人員從旁戒備。開庭前，16歲少年一度被帶出8樓大堂，在警員及懲教人員看守下到洗手間。法庭分開處理3人的依令緝捕歸案聆訊。3人先從大堂被解往庭內犯人欄外的長椅就座，再進入犯人欄。

大批巿民昨到庭旁聽，包括被告的親友，及與「健仔」同案、案發時協助他的博士生邱宏達。部分巿民及記者須到延伸庭旁聽，亦有巿民在庭外的大堂等待候補旁聽位。

至於在東區裁判法院應訊的王愷銘則從羈留室步入犯人欄，並無鎖上手銬或鐵鏈，由數名警員看管，庭內只有數名旁聽者。

（反修例風暴）