4人應訊未申保釋 1認集結等

2019年國慶日於荃灣被警員槍傷胸口的曾志健（現年21歲）被控暴動及襲警共3罪，當日同案被捕的馮清華（現年23歲）則被控一項暴動罪。曾志健自前年12月22日缺席聆訊，馮清華則自去年2月21日缺席聆訊，兩人隨後失去聯絡，有海外組織曾稱曾志健正在流亡。同案另4人經審訊後被裁定暴動及縱火等罪成，判囚51至56個月。

曾志健及馮清華昨皆有律師代表，當中代表馮的事務律師表示，開庭前只有短時間見過馮，亦須押後申請法援；曾志健則需時索取法律意見。

認罪者稱「誤信朋友唆擺」

案發時13歲、現年16歲的少年涉2019年10月13日將軍澳衝突被捕，當日有便衣警員疑遭人「私了」及搶去警棍，少年被控暴動、在身處非法集結使用蒙面物品、非法禁錮及有意圖而傷人共4罪。同案另5人的案件排期明年5月2日開審。少年昨沒有律師代表，他表示需時申請法援。

至於被解往東區裁判法院的王愷銘，涉及2019年6月12日示威者包圍立法會事件，被控非法集結及管有危險藥物罪。案件前年10月27日開審當日，王報稱肚痛求醫，之後缺席聆訊並失去聯絡。同案5人有兩人認罪，案件尚未審結。

王昨當庭認罪，當值律師解釋他前年因「誤信朋友唆擺」、「擔心個法律後果」而缺席審訊，現已有真誠悔意。裁判官劉綺雲認為「聽唔到有咩合理解釋點解唔嚟法庭」，下令充公其2000元保釋金，並應控方要求押後案件。被告沒有申請保釋。

【案件編號：DCCC 868/19、443、485/20、ESCC134/20】

（反修例風暴）