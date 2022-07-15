匿一年不見天 4人圖潛台落網 警：背後組織收40萬辦眾籌 「吃人血饅頭」

拘貨倉管理員 涉提供地點物資

組織約10人在逃 數已赴英

在北潭涌被捕4人年齡16至24歲，包括曾志健、馮清華、王愷銘及16歲少年，警方稱4人欲前往黃石碼頭乘快艇潛逃台灣。4人昨被解往法院應訊，還押至8月及9月再訊（見另稿）。李桂華表示，自2020年起，有社交頻道成員游說候審者棄保潛逃，但要先預繳費用。上述4人於2020年4月被慫恿到美國駐港澳總領事館尋求庇護，被館方拒絕，其後被安排到荃灣一個沒有窗戶的工廈單位匿藏，該處環境十分惡劣，4人近一年沒有外出，僅間中獲派食物。李稱，涉案組織至少3次轉移窩藏地點，4人在不知目的地之下被封入紙箱，當作貨物運送至新窩藏地點，據悉包括荃灣另一工廈及大窩口住宅單位。李形容情况猶如「賣豬仔」，並不人道。至今年初，4人的窩藏單住欠租，亦不獲食物，他們用僅餘存款買乾糧，直至被捕。

屢轉窩藏點入紙箱運送 年初起不獲食物

李桂華稱，4人曾被苛索偷渡費，累計支付40多萬元，又被要求拍片講述生活情况以發起眾籌，包括舉起護照自我介紹、交代生活困苦及鞠躬，惟事後4人並沒有收到任何款項。據了解，有關片段上載至外國眾籌網站Patreon，只有訂閱者可閱覽。李形容有關組織「立心不良」、「吃人血饅頭」，正調查眾籌涉款多少，對事件感難過和驚訝，「（4人）喺謊言下誠惶誠恐咁生活近兩年」，白白浪費美好光陰。

組織仍活躍 助潛逃料從沒成事

組織Friends of Hong Kong曾代表曾志健發聲明稱「流亡」 。被問該組織是否涉案，李桂華未有正面回應及交代涉案組織及頻道，僅透露有關頻道自2019年「黑暴」期間已發表煽動言論，始創人恃着名氣，物色被捕者潛逃，在過去數月仍有接觸被捕者，至今活躍，相信組織協助他人潛逃，從沒成事。

眾籌款沒給4人 警稱捐錢或犯罪

警方稱將調查該組織是否仍有餘黨在港運作、眾籌資金去向、捐款人等。警方稱如有人被游說潛逃，很大可能是受騙，呼籲立即聯絡警方，而捐錢者亦有可能干犯「協助罪犯罪」，最高可被判監10年。

李桂華稱，案件原為新界南總區刑事部以情報主導的行動，因涉國安風險，前日由國安處接手調查。被問4人被窩藏逾年後才被警方揭發，是否反映香港保安系統有漏洞，李不認同，強調拘捕4人後才「順藤摸瓜」得知其窩藏地點，調查會以市民安全為先，絕對不會為查案而令4人繼續冒險匿藏。

翻查雷達資料，​​政府飛行服務隊定翼機「B-LVA」前日早上8時許曾在大嶼山一帶盤旋約1小時，同日下午5時左右，曾在西貢一帶約1200呎上空低飛盤旋約1.5小時。被問及飛行服務隊有否在行動中提供協助，李表示不方便透露。本報曾向飛行服務隊查詢，截稿前未獲回覆。

本報昨向美國駐港澳總領事館查詢為何兩年前拒絕4人庇護，美國國務院發言人表示基於私隱問題，不便評論，一般而言，尋求庇護者只能在抵達美國時申請。發言人促請港府確保司法獨立，不受政治干預。

明報記者

（反修例風暴）

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