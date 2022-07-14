上屆政府衛生範疇開支增1.3倍 財庫局：為應對疫情

【明報專訊】根據財經事務及庫務局數字，上屆（第五屆）政府較第四屆政府在衛生範疇的開支，以金額計是增幅最大的範疇，2022至23年度預算是1628億元，較2017至18年度711億元開支，大幅上升近1.3倍。局方解釋，主要源於因應付新冠病毒的開支增加，其餘增幅是按人口增長及結構而預計對服務需求的調整，包括應付長者醫療券計劃和推動基層醫療。
財庫局長許正宇書面回覆立法會，稱上屆政府較前一屆在衛生、經濟及社福3個政策範疇的相關開支錄得最大增幅。
推兩輪消費券 經濟範疇開支增5.5倍
經濟政策範疇方面，2022至23年度預算為1067億元，較17至18年度錄得164億元開支，增加近5.5倍，主要由於上屆政府推出兩輪消費券計劃。至於社福政策範疇，2022至23年度預算是1200億元，較17至18度開支703億元，增加近70%，局方稱開支增加涉及改善社福和推行數以百計新措施，涵蓋長者服務、康復服務和兒童照顧等範疇。
稱本年度節流 部門經常撥款削1%
自由黨議員邵家輝問及開支大增會否對現屆政府財政構成沉重負擔，局方表示現時政府財政穩健，而政府已強調開支要進入整固期，22至23年度推出節流計劃，在不影響民生開支下削減部門經常撥款1%，惟今年不會進一步削減開支，以免窒礙部門運作和影響公共服務。