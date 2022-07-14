抗疫顧問團增3專家 劉澤星孔繁毅劉宇隆入隊

政府委任6名專家加入特首抗疫專家顧問團，現有3名專家顧問全部留任，包括中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及本月中離任的港大醫學院院長梁卓偉；另再委任多3名專家加入，包括即將出任港大醫學院暫任院長的劉澤星、港大內科學系臨牀教授孔繁毅，以及港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。前特首林鄭月娥最初委任的專家顧問團原本有4名成員，其中港大公共衛生學院前院長福田敬二去年底返回美國展開退休生活。

政府發言人表示，會按照疫情發展，參考專家顧問團的建議，制定精準的應對策略和措施，務求以最小代價達至最大效果，在保障巿民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。

許樹昌：顧問只提建議 不制定政策

許樹昌表示，樂意繼續以顧問身分向政府提供意見，專家顧問團會根據科學數據為政府提供相關建議，但不會為政府制定政策，他上月曾與李家超兩度會面，新政府上場後，本月暫未開會。許又說，按以往經驗，政府有特定議題要問專家意見時會開會，如公共衛生措施、治療及疫苗等議題。

林哲玄讚專家組「樣樣都有」涉各範疇

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，6名專家涉獵不同範疇，其中劉宇隆是疫苗使用專家、孔繁毅的專長為微生物學，稱讚新專家組「樣樣都有」，能給予政府全面意見。他說「人多意見多」，最重要是決策的人，對醫務衛生局長盧寵茂充滿期望，認為對方願「手起刀落」迅速執行防疫政策。

（新冠疫情）