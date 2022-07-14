確診逾3000 當局關注病牀人手 留醫破千 醫局憂慮入院者增好多

本港昨公布3154宗陽性個案，當中2943宗為本地個案，另增160人留醫。醫務衛生局日前公布醫管局應變方案，交代隨疫情發展下的病牀及服務安排。昨被問及方案的啟動機制，醫管局總行政經理何婉霞稱，局方會按疫情最新發展、患者住院日數、病牀實際使用率等進一步微調應變方案。她補充，由於現時陽性個案呈升勢，社區亦有不少源頭不明傳播鏈，局方在短期內將加強員工、尤其負責照顧較易染疫病人的職員的核酸檢測安排，以減低院內傳播風險。

亞博960牀179人住

社署：適時檢視設施數目

目前社署在亞博館3、5、6、7、9及11號館營運臨時檢疫中心，共有960張牀供安老院及殘疾人院舍院友檢疫，其中9及11號館向醫管局借用。截至昨早9時，共有179名院友入住上述檢疫中心。被問到入住率偏低，有關部門會否考慮交還或收回相關展館，社署昨回覆稱，將按疫情需要檢視及調整檢疫設施的數目；何婉霞則未有回應，僅稱徵用亞博館展館屬其中一個後備應變方案。

61員工染疫 醫局：未影響運作

醫管局昨增61名員工染疫，當中伊利沙伯醫院骨科病房有兩名員工陽性，連同上述個案，涉事病房累計兩名病人及兩名員工染疫，病人正接受隔離治療且情况穩定，病房已暫停接收新症及探訪。另外，該院放射治療部有兩名護士及5名醫生染疫，何婉霞表示，7人先後在7月9日至11日檢測陽性，工作時有佩戴合適的個人保護裝備，感染控制組正調查個案的流行病學關連，部門整體運作未受影響。

此外，本港新增24宗疑帶變種病毒株Omicron BA.4或BA.5的本地個案，當中15宗源頭不明，病人分別居於荃灣翠景臺、數碼港貝沙灣8座、藍田麗港城14座等地；而58宗疑染BA.2.12.1的本地個案中，有40宗源頭不明。至於全球約10個國家錄得帶變種病毒株BA.2.75的個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港將留意世界衛生組織的最新建議。

明報記者

（新冠疫情）