經深圳灣過關 須「特別核酸檢測預約證明」 明起實行 系統可預約7天檢測

近日由香港經深圳灣口岸入境內地人數大增，內地隔離檢疫酒店房間短缺，口岸現人潮，內地與香港當局分別推出措施紓緩口岸過關輪候情况，並防止炒賣酒店房間。

政府昨宣布，今日凌晨零時啓用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，擬在明日或以後經深圳灣口岸前往內地的人，在取得深圳「健康驛站」（即內地檢疫酒店）名額後，可經網上檢測預約系統，預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客可預約未來7天的特別核酸檢測時段；另由明日起，免費特別核酸檢測服務將提早半小時開始，即可於上午7時30分至下午6時30分期間接受檢測。

政府表示，旅客在過關當天應按預約時段到達深圳灣口岸，並須向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，方可接受特別核酸檢測；未能出示預約證明或未依時抵達口岸者，如最終未能在口岸做檢測，將不能過關。

政府發言人稱，有關安排將有助確保深圳灣口岸的特別核酸檢測服務有序進行，紓緩旅客於口岸長時間等候的情况，並完善過關人流管制安排。

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