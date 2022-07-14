德商會：健康碼動機正面 觀感未必正面

赫佑漢向本報稱，對入境旅客尤其是商務客，商會原則上歡迎政府採取更針對措施，但關注健康碼或未能達到良好意願。他表示，有待當局公布計劃細節，包括對非香港居民私隱影響，及不同顏色碼下限制，才能進一步評論。港府早前宣布暫緩航班熔斷機制，他說商會將繼續爭取免檢疫及不受限制入境。

加國前領事：打擊旅客來港意欲

港在中外防疫思路要「痛苦選擇」

歐盟駐港澳辦事處回覆查詢時說，密切留意港府構思，認為如果推出，應盡量將影響減至最低，包括私隱方面。

去年離港後加入加拿大智庫的南傑瑞說，本港一日維持入境檢疫措施，難免影響吸引旅客或企業來港，並舉例說，有財金界人士為避開香港檢疫，選擇由歐美或亞洲區飛往新加坡開會；若趨勢持續，更多以香港為亞洲區總部的公司會遷走，形容香港在中外兩套防疫思路下要作出「痛苦的選擇」。

另外，國家主席習近平七一強調要保持香港獨特地位，南傑瑞稱，言辭基調仍是控制及「維穩」，認為對希望保留《港區國安法》前生活方式的人而言，演辭未必可令他們改變心意。不過，他說香港在多方面仍與內地城市有區別，未來能否持續這地位，視乎互聯網資訊不受限制、法庭有能力處理商業訴訟、大學競爭力，以及傳媒和公民社會是否仍有能力批評政府及企業不當行為。

加拿大籍內地富商肖建華於2017年在香港失蹤，近日在上海閉門受審。南傑瑞相信，各界會關注案情是否符合法律程序及國際原則，又指旁聽外籍公民審訊是領事保護的最低要求，內地當局拒絕加拿大領事聽審是「不可接受」。

（新冠疫情）