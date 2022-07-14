港11月國際金融峰會 盧寵茂：或可有條件免檢疫入境

如須驗核酸 用黃碼禁入高危場所

對於有條件免檢疫入境安排是否只適用於峰會參加者，醫衛局昨回覆稱沒有補充。

金管局將在11月1至2日舉行有關峰會，盧寵茂在訪問中表示，預料抵港者屆時仍須做核酸檢測，但不排除他們可由酒店檢疫改為醫學監察，其間須配合「黃碼」禁止其進行高風險活動，但強調完全取消限制有點困難（a bit tough）。他補充，在決定調整相關規定前，仍需研究海外入境者在酒店檢疫第三天提交的核酸檢測陽性率的最新數據，調整方向包括「5+2」（5日酒店、2日居家檢疫）、「3+4」甚至「0+7」。

昨日疫情記者會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君被問到若11月推行有條件免檢疫通關對社區有何風險時表示，現時輸入個案佔整體個案少於10%，加上社區有不少傳播鏈，相信輸入個案對本港威脅不大。

田北辰料暑假先推「4+3」觀察

實政圓桌立法會議員田北辰向本報表示，估計政府擬先於7至8月縮減酒店檢疫日數一半，即採4天酒店檢疫及3天家居監測的「4+3」方案，屆時再檢視輸入個案佔比等數據，包括有否正接受家居監測者「周圍走」，若沒大問題便可於11月推「0+7」方案，即只需7天家居監測。

（新冠疫情）