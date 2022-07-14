官員未再提「安心實名制」 紅黃碼以疫苗通識別 方案之一

盧寵茂周日出席無綫節目《講清講楚》時首度談及有意推行安心出行實名制，認為需限制接受強檢的「高風險市民」行蹤，並稱正考慮推行類似內地「健康碼」系統。他翌日出席新冠疫情記者會時已微調說法，稱「黃碼」用作識別酒店檢疫者，強調措施為「精準抗疫」，但未有交代是否涵蓋強檢者等；當時盧仍稱將以安心出行配合實施「紅、黃碼」。

消息：密切接觸強檢者暫不列黃碼

然而特首李家超過去兩日晤傳媒談到「紅、黃碼」時，均未提及安心實名制。李昨出席立法會「前廳交流會」後說，冀以「紅、黃碼」方便從外國抵港者，包括旅客或港人，亦明言「黃碼」最主要目的為縮減抵港者酒店檢疫，沒談及強檢者。被問若不推安心實名制可如何識別「紅、黃碼」，他回應稱將按實際環境、科技發展和管控疫情需要決定。

綜合多個政府消息，政府短期目標為縮短外地到港者的酒店檢疫日數，冀採取「低成本」、「精準」策略，「紅、黃碼」正是為此而推出，讓包括外國人在內的人可安全來港。消息指政府內部早前討論政策適用範圍時考慮涉獵涵蓋3類人（見表），暫決定不會包含在家檢疫的密切接觸者和強檢者，以免令政策失焦，亦因考慮到不少市民離開處所時不會登出安心出行，否則或致大量人被列高風險者而「殺錯良民」。

黃碼作用 檢疫期供外出活動

據了解，現時政府最新方案是將核酸檢測陽性者列為「紅碼」，配合隔離手帶，確保其不能進入高風險場所；設「黃碼」目的是為日後縮短抵港者酒店檢疫期。現時抵港旅客要在酒店檢疫7天，而政府內部正研究縮短檢疫期，如「5+2」（5日酒店、2日居家檢疫）、 「4+3」等不同方案，即只須住數天酒店，而「黃碼」的作用，是讓他們在餘下幾天持碼在外出活動，例如搭車、返工等，減少檢疫不便，但禁止進入食肆、卡拉OK和健身室等涉脫口罩活動的高風險場所，以及醫院等。

至於具體執行安排，消息稱仍在研究階段，未有最終定案，在理論及技術上，疫苗通本身已載有市民姓名等資料，故已具實名之效，不用透過修改安心出行，用疫苗通已能達至辨識紅、黃碼持有人的效果；而透過進一步修改安心出行實施實名的紅、黃碼，高風險處所人員就會更容易認出紅、黃碼，阻止高風險者的功效更大。

盧寵茂昨出席立法會會議後，被問安心出行是否不推行實名制、早前說法是否未經特首同意而「講多咗」，均未有回應。

田北辰：疫苗通方案更符「精準抗疫」

立法會議員陳健波說，據他了解「紅、黃碼」暫不包括密切接觸者和強檢者，措施目標為縮減抵港檢疫期。實政圓桌議員田北辰則認為安心實名制太擾民，疫苗通方案更符合「精準抗疫」原則，他相信，今次「轉風向」是源於盧寵茂過早公布政策「概念」，田認為「概念」應由特首或司長層面定奪，局長則負責研究執行細節。

專家：持紙本針卡無法用

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，若以疫苗通配合「紅、黃碼」，只得紙本針卡的市民是無法使用，相信政府最終仍須強制要求與安心程式結合，做法形同實名制。

明報記者

（新冠疫情）

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