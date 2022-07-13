煽參與七一遊行 陳榮泰囚15月

官：區議員身分發言推波助瀾

鄭官裁決指出，警方對涉案遊行發出反對通知書，民陣提上訴。遊行前一天，被告陳榮泰（58歲）與其他被告在記者會上一同手持「反對國安法 七一齊上街」標語，叫喊口號。較早發言的陳皓桓及胡志偉提及不論上訴成功與否，會堅持發起上街，被告稱不同意陳皓桓所言，臨時決定發言，但憂引起尷尬，故婉轉稱「行街可以去銅鑼灣SOGO」。

鄭官接納被告只有中三教育程度，或不明白會上英文內容，但作為時任區議員的他曾在不同傳媒機構工作，可謂歷練豐富，並非不聞不問、盲目附和的人，斥被告砌詞狡辯，若只「撐場」及支持民陣提上訴，理應澄清立場；被告與其他人行動一致，有共同目的，透過記者會呼籲他人參與非法集結，因此罪成。

同案7被告認罪 各囚6至12月

辯方求情指出，被告無參與涉案遊行及在網上呼籲遊行，角色較輕。法官考慮被告發言、當天銅鑼灣及灣仔一帶交通受阻、同案被告量刑後，以18個月作量刑，被告同意控方案情及初犯，進一步減刑3個月。

同案7名被告為陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，早前就本案認罪，分別被判囚6至12個月。

【案件編號：DCCC107/21】

（反修例風暴）