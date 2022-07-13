兩周前令改控誤殺 官：雙方皆掟磚未符謀殺元素

辯方稱無證據顯示被告有殺人動機

審訊第6日，控辯雙方在陪審團避席之下商討法律議題。代表首被告劉子龍的辯方大律師David Boyton表示，首被告沒有直接傷害死者羅長清和傷者X，即使將控方案情推至最高點，被告亦只是有計劃伙同黑衣人堵路、刑事毁壞或非法集結，無意傷害死者和X。Boyton又稱，謀殺罪的重點在於非法殺人的動機，惟本案無證據顯示被告有意行兇。

至於代表次被告陳彥廷的辯方大律師蒲立新表示，當日在場的蒙面黑衣人眾多，難以辨認身分，即使黑衣人行為危險，但無證據顯示誰向死者丟磚，遑論證明次被告存心殺人。蒲立新續稱，次被告在錄影會面承認搬磚堵路，目的是「幫唔方便罷工嘅人罷工」，未曾預料會發生命案。

控方稱伙黑衣人行動適用「伙同犯罪」 官質疑本案有異同黨劫銀行

控方則稱，兩名被告伙同黑衣人行動，不論他們有份舉傘或丟磚，均適用於「伙同犯罪」（joint enterprise）的概念；只要黑衣人預見可能有人傷亡，並有共同目的，就要負上同等罪責。杜官聽畢質疑，本案不是一班同黨搶劫銀行，「這是截然不同的情况，雙方都有份丟磚」，關注被告是否有特定動機殺人，事前又能否預見命案發生。

控方同意雙方曾經丟磚，但稱黑衣人首先丟磚，途人才以同一手法還擊。杜官聞言表示，哪一方最先丟磚都不重要，從案情而言，雖然次被告承認持鋸傷人，但死者並非鋸傷致死，而是被磚頭擊中後腦，從而倒地致命。杜官最終認為，本案更符合誤殺罪的「不合法危險作為」門檻，證據上未能確立謀殺的控罪元素，決定以誤殺取代謀殺，待陪審團決定被告是否誤殺罪成。

（反修例風暴）