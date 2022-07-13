死者28秒手機片磚頭橫飛 家屬盼事件告一段落

家屬感討回部分公道 議員促緝真兇

協助羅長清家屬的工聯會立法會議員黃國表示事件是一場悲劇，家屬希望事件告一段落。黃又說，雖然本案被告部分控罪不成立，「但起碼警方捉到人，而且有人入罪」，家屬覺得討回了部分公道。黃又稱，警方尚未鎖定誰人擲出磚頭擊中羅伯，希望警方繼續追查，將該人繩之以法。

翻查資料，羅長清受僱於食環署外判承辦商，事發時正值午膳時間。羅的長子曾在記者會表示，父親沒有參與衝突任何一方，只是用手機拍攝「暴徒」，希望協助警方取證。

本報取得羅長清生前拍攝的部分片段，影片畫面起初全黑，之後有一瞬間拍到路面磚頭，依稀見到黑衣人的身影，突然鏡頭一晃，向着藍天和大樹，估計他當時已倒地，手機繼續錄下現場情况。片段中有人高聲問「有無事啊，阿伯？」，惟無人回應，之後有人手持磚頭和硬物走過羅身邊。及後20多秒，鏡頭一直向着天空，不時有磚頭飛過。雖然畫面大致靜止，但不斷有人叫喊「曱甴」、「×你老×」和「走啦」等，亦聽到硬物撞擊的聲音。

（反修例風暴）