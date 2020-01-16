至少14「途人」掟磚 大狀質疑選擇性檢控 警：未查完或更多人被捕 律政司：考慮證據公眾利益

警方回覆本報查詢表示，本案調查仍在進行，不排除有更多人被捕，而警方執法時會不偏不倚，公平公正，以及考慮證據和實際情况，根據法例採取適當行動。律政司回覆稱，每宗案件檢控與否，必須就所得證據和法律作客觀分析；若有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達至定罪，並在符合公眾利益的情况下，才會檢控。

本案發生時，黑衣人和「途人」兩邊皆有人掟磚。本報翻查其中一條呈堂的網上片段，透過衣著、髮型、身高和樣貌等特徵，辨認到14名「途人」涉向黑衣人方向掟磚，亦有3名「途人」涉手持棍狀物。片段顯示，有人連續兩次掟磚，影片未能確定有否擊中人。

控方證人稱請假清路障 認曾掟磚

本報取得控方證人柯明玉的書面供辭，她承認曾經出手掟磚。根據書面供辭，她當日接到女兒的學校來電通知停課，考慮到附近交通工具停駛，她決定向公司請假，並帶女兒外出清理路面，「睇下可唔可以盡返自己一點力量，幫忙執拾一下路上嘅磚頭」。

她在供辭表示，當日帶女兒到北區大會堂外清理磚頭，突然有磚頭從黑衣人中飛出，其間有人被圍毆，她「用磚頭掟向圍住藍衫市民嘅黑衣人方向」，希望嚇走黑衣人。她承認自己約向黑衣人掟了兩塊磚，「除咗見到有黑衣人圍攻市民，會覺得好嬲之外，當時其實都好驚」。

大狀：掟磚「途人」或涉集結襲擊

一名不願具名的大律師表示，從影片截圖可見，掟磚的「途人」或涉非法集結、普通襲擊或企圖傷人等，持武器者或涉管有攻擊性武器。該大律師稱，一般而言，襲擊的定義廣泛，即使無人被磚擊中，掟磚者仍可被起訴，例如2020年時代廣場鋼柱案，被告拋下的鋼柱沒擊中人，仍被裁定「企圖有意圖而傷人」罪成。該大律師質疑當局檢控標準不一。

前警司：未必能確認「途人」身分

或先查死者遇事

前警司黎家智表示，雖然片段拍到「途人」的動作，但未必確認到「途人」身分，警方蒐證有一定難度。他估計警方現階段可能集中調查死者為何遇事，至於其他途人有否違法，警方不會掉以輕心，「警隊唔敢唔調查，會畀公眾一個交代」。他又稱，2019年發生不少暴力事件，有人或者僥倖逃避法律責任，「無論哪一方，2019年好多犯法的人好好彩」，但指警隊着重透明度，不會偏袒執法。

明報記者 余卓祈

（反修例風暴）