掟磚案 陪審裁誤殺罪脫暴動罪成 前者一致裁決 後者大比數裁兩人罪成

協助死者家屬的立法會議員表示，裁決令家屬討回部分公道，家屬希望事件告一段落（見另稿）。至於會否上訴，律政司回覆稱司法程序正在進行，不適宜評論。

控辯曾協商認罪 兩人拒認誤殺

首被告劉子龍案發時17歲，現年19歲；報稱學生的次被告陳彥廷案發時16歲，現年18歲。兩人原被控各一項謀殺、有意圖而傷人和暴動罪，至審訊中途，謀殺罪改控誤殺罪。據本報了解，控辯雙方在開審前曾作認罪協商，惟兩被告拒絕承認誤殺罪，雙方協商不成功，案件最後在高院展開17天審訊。

本案焦點在於兩名被告有否誤殺死者羅長清（終年70歲）。綜合證供，堵路黑衣人於2019年11月13日，與清理路障的人發生口角，繼而互擲雜物。首被告涉在現場舉傘，並在死者倒地後掟磚。次被告則涉向男子X（案發時61歲）揮鋸，但在錄影會面否認曾掟磚。

控方引伙同犯罪原則

裁決意味陪審不認同

控方開宗明義表示，奪去死者性命的磚頭非出自兩人手中，而是不知名疑犯掟磚擊中死者。控方基於伙同犯罪（joint enterprise）原則，指兩人伙同黑衣人行動，即使角色不同，仍須負上誤殺罪刑責。陪審團昨一致裁定被告誤殺罪不成立，意味陪審團認為兩人沒有參與伙同犯罪的計劃，一致否定控方立場，或者認為片中人並非被告。

至於有意圖而傷人罪，受襲男子X出庭作供，認出自己清理馬路雜物時被首被告以身體阻擋。X又稱曾以鐵通「篤」一名蒙面人，隨即被人掟磚襲擊。針對此事，次被告在錄影會面作出招認，承認為了「兇吓」一名長者，「膽粗粗」持鋸揮向對方大腿。

大比數裁意圖傷人不成立

對於兩名被告是否有意傷害X，辯方以「自衛」為抗辯理由，表示X的舉動導致衝突升級，被告可能為了自衛而施襲。陪審團大比數裁定被告傷人罪不成立，換言之，大部分陪審員接納了辯方「自衛」一說，或者認定被告與片中施襲者身分不符。

至於兩人罪成的暴動罪，控方主要依賴現場片段和被告供辭舉證。首被告被捕後承認「我喺現場有示威，我無掟死人同打人，我畀人打啫」。次被告則在錄影會面承認響應堵路行動，以達全民罷工訴求，因此到場協助搬磚。

辯方一度爭議，次被告接受錄影會面時焦慮症和驚恐症發作，影響供辭的自願性。不過，陪審團大比數裁定被告暴動罪成，意味陪審團裁定被告身處暴動現場，並有破壞社會安寧的行為。

翻查資料，本案為反修例運動中，首宗由陪審團審理的暴動案。現時大部分暴動案交由區域法院法官審理，沒有陪審團參與。

【案件編號：HCCC 322/20】

明報記者

（反修例風暴）

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