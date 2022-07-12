澳門「靜態管理」首日 最少兩人涉違例

澳門新冠感染應變協調中心昨公布新增59宗陽性個案，今波累計1526宗，並實施「相對靜態管理」，市民如非必要不能外出；第7輪全民核酸檢測昨晚6時結束，至昨午3時共12管混樣樣本呈陽性，當局已安排有關人等作進一步檢測。

巴士客跌九成 長者稱去醫院遭拒載

昨起一連7天只有30條專線巴士行駛，持有政府簽發的特許工作證或員工證的抗疫人員、超市員工、保安和清潔工等，以及需前往醫院的市民才可乘搭。

有長者稱已向司機出示證明文件仍不獲准上車，改為步行往醫院，後來遭警員查問出門目的。

澳門交通事務局昨稱，至昨午3時約有9300人次乘巴士，載客量較上周同期跌九成。該局交通管理廳廳長曾祥軒說，不管出示紙本或電子證明均可乘搭巴士，部分長者或不清楚情况，相信與巴士員工溝通便可。

當地市民這7天可到街市買菜。澳門警察總局至昨午3時共作出905宗勸喻，內容主要涉在公共地方跑步、在公園閒坐等，其次是外出時沒戴好口罩、沒佩戴符合規定口罩，或遛放寵物等非必要活動。

最少兩名男子昨傍晚涉違防疫規例，遭澳門警方截獲。該兩人分別外出跑步及閒坐石級用電話而沒戴口罩。

（新冠疫情）