憂惹疑慮 田北辰反對紅黃碼 林哲玄稱助防疫

黃浩華：更多資料存第三方伺服器 倘外泄難追究

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指出，若日後推行安心出行實名制，對於大量個人資料加密，在技術上不難做到，現時網上銀行等亦有相關安排。但他關注承辦商在設計程式後，如何確保資料保密措施可靠，以及政府會如何跟進；亦關注實名制推出後，將有更多資料儲存在「第三方伺服器」，一旦發生個人資料外泄，市民難以追究。

新思維社福界議員狄志遠表示，安心出行加入實名制或衍生私隱問題，對此安排有保留，認為政府要先解說新安排是否對防疫有明顯作用，並確保「健康碼」不會用於涉及政治及維持公共秩序等執法用途。他舉例，內地河南當局早前利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶健康碼變「紅碼」，防止他們前往維權。

盧寵茂：疫苗通不涉確診、檢疫 不能取代紅黃碼

實政圓桌議員田北辰（新界西北）亦反對引入實名制及加入紅黃綠碼分類，認為相關詞彙「香港人會聯想很多」，引起疑慮。他建議當局基於現有「疫苗通」安排，任何人一旦確診，即暫時停用其疫苗通，並擴大更多處所主動查核疫苗通，限制相關人等進入指定處所。盧寵茂昨在記者會回應以暫停疫苗通作替代方案的提問時表示，疫苗通不涉確診和檢疫資料，故不能取代安心出行的紅黃碼制度。

林哲玄則認為，新安排有助確保有傳播風險及確診者不能進入指定公共場所，對防疫有一定作用；反之在現行安排下，安心出行只載有市民的疫苗接種紀錄，感染及暴露史未有與程式連繫，只要符合接種要求，理論上確診者仍可進入食肆，處所負責人無從得知；關於私隱問題，則要視乎實名制推行後的具體安排，他認為在保障個人私隱同時，亦要平衡公眾利益。

（新冠疫情）