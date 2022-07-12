黃碼者研准「點對點」通勤 梁子超稱外防輸入作用小

指健康碼無法解決家庭傳播 無法取代檢疫功能

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，現時輸入個案的主要風險來自變種病毒，認為須小心處理外防輸入的放寬措施。對於港府有意調整檢疫日數，以「黃碼」監測完成酒店檢疫期、接受居家健康監察的海外抵港者，他指健康碼在內地所有省市及澳門實施，但在防止變異病毒的輸入上起不到特別作用。

梁子超又說，現時外防輸入最高風險來自家庭傳播，新冠染疫者傳給密切接觸者再傳到社區，惟健康碼無法解決此問題，加上「黃碼」者亦可外出，認為僅限制「黃碼」者進出高風險處所，未能減低病毒傳播風險，「『點對點』都可以在乘車時傳染給司機，在工作地點都可以有傳播」。梁認為，「黃碼」無法取代檢疫功能。

旅遊界議員民調：七成認同抵港檢疫「3+4」

旅遊界立法會議員姚柏良則認同港府放寬檢疫措施的方向，指居家檢疫的抵港者並非確診者，透過「黃碼」可確保「點對點」行程，抵港者若全程不除下口罩，只參與到公司開會等非高危活動，可令香港步出復常的一步。

被問到現時亞洲大部分地區已經停用追蹤程式等措施，外地抵港者能否接受本港的做法時，姚柏良認為從防疫角度而言，相信大家都會接受。他指香港的抗疫路向不可以「照抄」外地做法，認為循序漸進才切合本港情况。

姚柏良早前建議「3+4」方案，將酒店檢疫天數減至3日、另4日居家隔離。姚柏良議員辦事處委託新青年論壇以電話隨機抽樣，於7月5日至10日訪問了697名市民，結果顯示逾九成受訪者盼本港盡快通關復航，七成人認同「3+4」方案。

（新冠疫情）