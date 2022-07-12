安心出行研陽性列紅碼 抵港者黃碼 未公布細節時間表 盧寵茂：愈快愈好

有議員反對引入實名制及加入紅黃碼分類，認為會引起市民疑慮（見另稿）。

考慮減酒店檢疫日數 黃碼不得到高風險場所 暫未禁乘車

內地省市及澳門均採用實名制「健康碼」，若市民被界定為高風險，行動會受限制。盧寵茂前日稱正考慮要求使用安心出行者須實名登記，又指內地「紅黃綠」健康碼是其中一個考慮方向，他昨日在兩個電台節目及疫情記者會上披露更多「紅、黃碼」細節。他解釋，為扭轉疫情，當局要「精準防疫」，建議於安心程式加設紅、黃碼，核酸檢測陽性者將列「紅碼」，不得離開處所。

「黃碼」則暫用以針對海外抵港者，因政府正考慮縮短酒店檢疫日數，部分日子讓市民接受健康監測，被列「黃碼」期間不得進出高風險場所，包括院舍、醫院及須除口罩的地方，暫不影響乘搭交通工具。

周五起居家確診者須戴電子手環

盧寵茂透露，截至前日已有12,419名確診者正接受居家檢疫，「這些都是已確診，是真真正正帶有病毒的」，須減少確診者在社會上繼續活動。此外，他宣布，盼優化居家隔離措施，周五（15日）起要求居家隔離確診者戴電子手環，確保他們不會離開居家範圍，指手環可與「紅碼」相配合，更精準做居家隔離；又解釋電子手環可以拆掉，故認為要有「多一道防線」，配合安心出行紅、黃碼。

被問到有何數據支持引入新措施，例如當局是否掌握居家確診者「偷走」的數目時，盧寵茂僅重複正接受居家檢疫確診者的數目，「你問到『偷走』，即是沒人知道（數目）。現時確實沒有精準方法去限制這些人違反隔離令，從而危害我們的社區，危害我們的市民」。

盧寵茂強調，安心出行設實名制不具追蹤功能，主要作用是識別確診和須檢疫者，而非用於追蹤，亦不會限制大部分無確診和毋須檢疫市民的自由。他在港台節目《千禧年代》透露，紅黃碼是一個方向，將詳細研究如何劃定人群及執行細節，又指當局沒有實施時間表，惟實施時間「愈快愈好」，須視乎創新科技及工業局的進度，創科局正考慮如何修改程式。

不過，盧寵茂至昨日未有交代使用安心出行具體如何做到實名登記。本報向醫務衛生局列出10條問題，包括紅黃綠碼具體「定義」分別為何、密切接觸者是否屬「黃碼」、當局會如何限制持「黃碼」或「紅碼」者進入受限制處所、局方會否承諾日後不加入追蹤功能等（見表），醫衛局回覆稱「請參考局長發言」。

梁子超：密切接觸者要列紅碼

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，密切接觸者要列作「紅碼」，稱現時密切接觸者亦要接受家居檢疫，不應外出散播病毒，而曾到訪強檢公告刊明的處所的人亦應列「黃碼」。醫療衛生界立法會議員林哲玄則認為密切接觸者「起碼是黃碼」，須視乎當局的數據分析，判別不同群組的人的風險程度，再作分類。

明報記者

（新冠疫情）

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