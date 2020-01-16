762內地照顧員完約 17獲聘續留港

政府計劃修訂《安老院條例》提升院舍人手要求，要求院舍增加護士和護理員當值時間。香港安老服務協會昨日表示，疫情將業界人手嚴重不足問題表露無遺，雖同意需提升院舍服務，但醫護人手仍嚴重短缺，在疫情及移民潮夾擊下，願投身安老業的人寥寥可數，故如何確保有充足醫護人手供應穩定，是修例的成功關鍵。

業界倡設護理學院 建晉升階梯

協會稱，修例前應確保業界有足夠人力供應，以提升行業質素。安老事務委員會委員李輝建議政府成立護理學院，為社福機構培訓業界專業人才，長遠則需設獨立安老服務專業職系，建立晉升階梯，明確把醫療及安老專業分工，令兩者不再互相競爭人手。

對於政府考慮要求院舍職員每48小時接受核酸檢測，香港安老服務協會主席陳志育認為安排合理。因職員下班後檢測中心或已關閉，李輝建議政府需考慮行業特殊性，實施前先與業界商討。

協會與銀創基金會昨發表《疫境自強——安老院抗疫實錄特刊2022》，記錄10間院舍第五波抗疫故事。協會榮譽會長、醫管局前主席梁智鴻表示，政府在危急關頭沒為業界提供及時援助，又曾突然通知院舍接回確診院友，導致「揦手唔成勢」，冀政府聽取業界心聲，再作檢討。

（新冠疫情）