現每日150入院 最壞料9月增8倍 醫衛局：或日增3萬染疫 擬重開定點醫院

日增7死 5月初以來最多

昨公布死亡個案有7宗，是5月6日以來最多，死者包括4男3女，65至90歲，其中3人來自院舍，各人本身均有長期病患，1人已打3針，5人打兩針，1人無打針紀錄。據疫苗專題網站，至昨晚8時，60歲或以上各年齡組3針接種率約36%至66%。

現時在醫管局設施留醫人數直逼1000，昨有957人留醫，當中121人為新增病人，同日71人出院。至於重症，昨新呈報1人危殆及4人嚴重，現留醫者中有17人危殆及31人嚴重，其中5人在深切治療部。

醫衛局長盧寵茂稱，近期每日新增個案在高位徘徊，過去數日均約3000宗，醫管局承受的壓力愈來愈大，留醫人數估計很快破千。他說，嚴重、危殆病人數目會較入院數字滯後約兩周，而近日每日新呈報嚴重和危殆病人數目，以及留醫的嚴重及危殆病人總數，皆開始上升（見圖）。

醫管局：入院重症升幅非常顯著

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，上周約700名確診病人留醫，當中20多人屬重症，本周入院已達900多人，當中近50人重症，形容升幅非常顯著。

盧寵茂交代醫管局應變計劃，稱現時每日新入院約150人，當局估計最壞情况下，本月下旬每日入院人數或增至逾300，至9月增至逾1400，而相關數字是按4.5%入院率計算，即當局預計8月及9月每日新增染疫個案或達1.4萬至3.2萬宗。

料月尾25%非緊急服務受影響

盧又說，7月下旬醫管局或要調動1200至2500張病牀接收新冠病人，加上可能有一定數目員工染疫，或有25%非緊急及非必要服務受影響，至9月受影響比例或升至75%，要調動5000至11,500張病牀，並重開新冠定點救治醫院。他強調應變方案屬最壞打算，「寧可是備而不用，而不要用而不備」。

調動病牀 調整手術非緊急治療

何婉霞稱，醫管局會根據每日入院病人數目調整病牀，短時間內可調動過千張，有需要時可在48小時內調動公立醫院逾一成急症及康復病牀，即逾2000張，一周內可調動25%病牀，即約5000張，預約手術和非緊急入院治療等服務或要調整。

此外，昨新增19宗懷疑Omicron BA.4或BA.5本地個案，當中6宗源頭不明；懷疑BA.2.12.1的本地個案則新增36宗，當中19宗源頭不明，另有8間學校有班別要停課。

明報記者

（新冠疫情）