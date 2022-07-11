入夜買平餸 專揀「籮底橙」 劏房戶：鮮菜貴數元已屬大負擔

食品貴屋租升收入減 三面夾擊

陳女士與丈夫及6歲兒子住在旺角150呎唐六樓劏房已6年，她說去年租金5100元，業主趁今年初實施劏房租管前與她簽新約，加租至5600元。她指丈夫任裝修工人，月入9000元至1.1萬元，她在疫情前當銷售員，月入1.5萬至1.6萬元，原本「兩個人加起來3萬元很好用」，兒子則交由不同住的父母照顧。疫情爆發後，她為免染疫，辭職照顧兒子，但今年3月全家仍不幸中招，丈夫10多天沒工開，收入僅夠交租，只能向社協申領食物援助。

陳女士說，連麵包和即食麵都貴了很多，為了盡量省錢，很多時都會晚一點才到街市買菜，亦會靠親友從內地寄來食物；不過培育孩子不能慳，兒子上游泳班和英文班，每月支出要2000多元。

「兩磅雞翼25變33元」 唯有分3餐吃

另一名陳女士與一對子女住在葵涌150呎劏房，現時每月領取1.2萬元綜援，其中7000元交租，5000元應付日常開支；她指物價愈來愈高，兩年前在超市買一排10卷廁紙只需20多元，現在要30多元；兩年前凍肉店買兩磅雞翼只需25元，如今要33元，唯有「慳住食」，買兩磅分3餐吃，而平時買菜也只買「籮底橙」，「雖然只是貴幾蚊，但對我們來說，長遠負擔就很重」。

其他開支方面，她指疫情期間女兒難跟上學習進度，需每周花100元為女兒補習。此外女兒有學習小提琴，已考到6級，「因為她對小提琴有興趣，再辛苦都想慳一點，也想讓她學到8級」，惟小提琴課每年都加價，去年250元一堂，今年已加到300元。