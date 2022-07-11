鮮果魚菜蛋價 年升逾一成 唯豬肉價指數跌 商會：月初已回升

2019年5月10日，上水屠房出現首宗本地非洲豬瘟個案，約6000隻豬全被銷毁。據統計處數據，2019年5月瘦肉平均價格為每公斤85.5元，一個月後飈升至每公斤137.3元，升幅逾六成。自當時起統計處錄得每公斤瘦肉價格未曾跌穿過100元水平，2020年2月更達177元的3年高位。

許偉堅指非洲豬瘟期間內地撲殺數百萬豬隻，豬農需重新養豬，惟近兩年養豬成本增加，形容豬肉價格要回到非洲豬瘟爆發前水平屬「奢望」。去年5月起，瘦肉價由每公斤146.9元逐步回落，至今年5月每公斤122.8元，許解釋指活豬供應過去因新冠疫情而不穩，現供應已回復至疫前水平，更一度供過於求，令價格下降，但他說本月初已見豬肉價開始回升，認為價格未來會上升。

果商：來貨價勢升 批發價未必跟

至於其餘25組價格指數錄得升幅的食品中，鮮果、淡水魚、鹹水魚、新鮮蔬菜和蛋均按年升逾一成，其中鮮果價格升幅最大，達15.7%。九龍果菜同業商會理事長張志祥稱，受疫情影響，運輸成本增加，令水果來貨價上升。張又指受通脹及匯率影響，部分地方農產品起價，預期進口水果來貨價暫不會下跌；但他亦指來貨價雖升，水果批發價未必跟隨，因批發價變動亦視乎每日來貨供應量及商戶需求等因素。