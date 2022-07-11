26種基本食品價 25種加加加 一個橙一年貴1.2元 專家指低通脹未反映基層苦况

明報記者 廖俊升、陳萃屏

物價指數 衣履升5.6%最高

根據統計處5月份消費物價數據，食品、煙酒、衣履、耐用物品、雜項物品、交通、雜項服務等物價指數全錄升幅，其中以衣履和食品（包括出外用膳及基本食品）按年升幅最大，分別升5.6%及4%。本報分析26組基本食品的物價指數按年變動，除豬肉跌13.9%，其餘25組皆上升，當中鮮果升幅最高，達15.7%，淡水魚價升15.4%，鹹水魚、新鮮蔬菜和蛋也錄得逾10%升幅。

若按統計處列舉的選定食品平均零售價格例子，個別食品平均零售價格升幅更驚人，例如鮮橙每個零售價由去年5月的5.3元加至今年5月的6.5元，加幅22.6%；番茄每公斤由16.6元加至21.2元，加幅高達27.7%；紅衫魚每公斤由118.8元加至144.1元，加幅21.3%。

住屋開支拖低 5月通脹1.2%

基層：未從緩和中感紓困

另一方面，若以衣食住行區分，則只有住屋開支錄得跌幅，按年跌0.5%（見右圖）；住屋開支以私人房屋租金為主，私人房屋租金的物價指數已連續19個月錄得按年跌幅。然而，住屋開支佔綜合消費物價指數權重四成，屬各類別之最，拖低整體通脹率。

相對於全球通脹高企，本港整體通脹率溫和，但有基層市民表示未能從通脹緩和中感到紓困。有劏房戶向本報表示，劏房租金不單未曾下調，業主更趁租管生效前加租近一成，但新冠疫情下家庭收入不穩定，兩年無加人工甚至曾因染疫停工，同時物價飈升，「超市一年前30元10包公仔麵（即食麵），現在32元8包」，嘆生活負擔沉重。

社協：基層加租起碼百分之十幾

社區組織協會副主任施麗珊認為，統計處的數字無法反映基層通脹水平，「加租都起碼百分之十幾，水電也是，他們的通脹隨時升十幾巴仙」；社協向有需要的基層家庭提供超市現金券或免費飯券等食物援助，施透露今年提供的食物援助較去年升兩成，今年恒常派發對象有4000至5000戶，亦已向1萬戶提供一次過的援助。她又稱，第五波疫情後基層收入只達疫前七至八成，物價和租金上升，基層百上加斤。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人經濟學者李兆波指出，由於香港尚未通關，有酒店釋出房間予低收入人士長租，促使私人物業業主減租，令住屋開支下跌，但估計綜合消費物價指數中的住屋開支未能涵蓋劏房戶，同時食品為基層主要生活成本，食品價格上升，基層負擔更重。

環球通脹高企，英國今年5月消費物價指數按年升9.1%，布蘭特原油價格按年升逾六成。李兆波分析本港通脹率未被國際通脹帶動原因，指俄羅斯為原油生產大國，俄烏自去年底醞釀戰爭，同時國際新冠疫情進入新階段，經濟活動增加，令原油價格自去年底開始上升，繼而令運輸費用增加，促使物價上升，但本港食品主要供應地為內地，未受國際貨運影響。

李兆波：港食品價升 關中港疫情

李兆波認為，本港食品價格持續上升，原因與中港疫情有關，他指第五波期間有跨境司機染疫，增加運輸成本，同時內地經濟轉好，令當地食材價格上升，導致本港食品價格上漲。李預計，未來數個月本港通脹率會維持在1%至2%水平，因經濟仍處恢復階段，失業率亦需時回落，但需留意香港與國際及內地通關的進展，或將影響本地通脹情况。

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