李慧琼倡「3年上樓」納長策顯決心

李慧琼說，期望4個工作小組均可定期公布工作內容，又稱留意到長策不包括3年上樓目標，不可接受，認為如政府建屋量不以3年上樓為目標和評核，難說服市民有決心解決問題。她認為短時間內公屋輪候時間難由6.1年減至3年，但政府仍有空間加建過渡房屋。林健鋒則建議重建舊公屋，料單位數量可倍增。

稱發展商願借地建過渡房

林健鋒料足建「三五七萬伙」

民建聯早前建議設立「在港驛站」，讓港人回內地前在港檢疫。醫務衛生局長盧寵茂前日稱方案並非不可行，但須完全符合閉環式管理，入境處、海關等人員須閉環3個月，不能回家。李慧琼不同意須一次過閉環3個月，認為工作人員可以兩周或一個月形式分批閉環；為加強內地信心，亦可找內地人員來港監督和管理驛站檢測安排。

倡「在港驛站」員工分批閉環

李家超上周三（6日）出席立法會答問會，被問如何評價其表現，李慧琼稱，李家超上任6天便出席答問會，是有誠意、有準備，提出每月舉行「前廳交流會」亦是好嘗試，有助政府與議員深入溝通。林健鋒形容前廳交流會可讓大家在一個較輕鬆的環境下「摸茶杯」、彼此交心，對行政立法關係有良性效果。