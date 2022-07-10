李慧琼倡「3年上樓」納長策顯決心

【明報專訊】特首李家超提出成立4個工作小組，其中兩個與房屋土地相關。民建聯主席李慧琼昨日在港台《星期六問責》稱，此舉反映現屆政府重視土地房屋問題，做法比上屆政府務實，冀工作組有自己的KPI（關鍵績效指標）；她又建議政府將「3年上樓」目標納入《長遠房屋策略》，否則難說服市民政府有決心解決房屋問題。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒在同一節目稱，多個發展商向他表示樂意隨時借地興建過渡房屋，他個人推算可建「三五七萬個單位」，料短期內可完成。
李慧琼說，期望4個工作小組均可定期公布工作內容，又稱留意到長策不包括3年上樓目標，不可接受，認為如政府建屋量不以3年上樓為目標和評核，難說服市民有決心解決問題。她認為短時間內公屋輪候時間難由6.1年減至3年，但政府仍有空間加建過渡房屋。林健鋒則建議重建舊公屋，料單位數量可倍增。
稱發展商願借地建過渡房
林健鋒料足建「三五七萬伙」
民建聯早前建議設立「在港驛站」，讓港人回內地前在港檢疫。醫務衛生局長盧寵茂前日稱方案並非不可行，但須完全符合閉環式管理，入境處、海關等人員須閉環3個月，不能回家。李慧琼不同意須一次過閉環3個月，認為工作人員可以兩周或一個月形式分批閉環；為加強內地信心，亦可找內地人員來港監督和管理驛站檢測安排。
倡「在港驛站」員工分批閉環
李家超上周三（6日）出席立法會答問會，被問如何評價其表現，李慧琼稱，李家超上任6天便出席答問會，是有誠意、有準備，提出每月舉行「前廳交流會」亦是好嘗試，有助政府與議員深入溝通。林健鋒形容前廳交流會可讓大家在一個較輕鬆的環境下「摸茶杯」、彼此交心，對行政立法關係有良性效果。