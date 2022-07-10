李：探索零售應用「央行數碼貨幣」 推動跨境支付

【明報專訊】特首李家超昨天在「2022財新夏季峰會」視像致辭，他說港府會推進探索「央行數碼貨幣」（CBDC）零售層面的應用場景和推動跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）；助力人民幣國際化，豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系，完善相關風險管理工具，進一步鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。他在致辭中未有解釋零售層面應用CBDC是指數碼港元還是數字人民幣。至於mBridge是探討在跨境支付中應用央行數碼貨幣，本港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行有參與。
陳茂波：培育新興產業 創科核心
財政司長陳茂波在同一場合的視像演講中說，港府會全力增加香港經濟發展的動能，包括培育新興產業、增加優質的就業機會和提升市民收入，其中最核心一環是創新科技產業，「過去幾年我們大力投資、培養人才及扶持初創企業。整個創科生態系統的發展已日趨蓬勃，我們希望創新科技在未來幾年，在促進經濟增長及提升競爭力中擔當更重要角色」。
他說，會同時針對社會和經濟發展的痛點難點，提供創新的解決方案，讓創科發展成果令社會更全面受惠。
陳茂波又說，會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，例如把握好國家「3060雙碳目標」（即二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和）、全球綠色發展大趨勢，政府與金融監管機構和業界會以多管齊下策略推動香港發展成為區內的綠色和可持續金融中心。