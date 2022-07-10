李：探索零售應用「央行數碼貨幣」 推動跨境支付

陳茂波：培育新興產業 創科核心

財政司長陳茂波在同一場合的視像演講中說，港府會全力增加香港經濟發展的動能，包括培育新興產業、增加優質的就業機會和提升市民收入，其中最核心一環是創新科技產業，「過去幾年我們大力投資、培養人才及扶持初創企業。整個創科生態系統的發展已日趨蓬勃，我們希望創新科技在未來幾年，在促進經濟增長及提升競爭力中擔當更重要角色」。

他說，會同時針對社會和經濟發展的痛點難點，提供創新的解決方案，讓創科發展成果令社會更全面受惠。

陳茂波又說，會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，例如把握好國家「3060雙碳目標」（即二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和）、全球綠色發展大趨勢，政府與金融監管機構和業界會以多管齊下策略推動香港發展成為區內的綠色和可持續金融中心。