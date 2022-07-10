林定國：23條立法是「欠功課25年」

反修例案非「歎慢板」 承諾監督

日前歐洲議會通過議案，批評港府拘控「612人道支援基金」信託人。林定國稱檢控的考慮有嚴謹守則，有充分證據支持才起訴，此案與其他刑事檢控案件無異。至於歐洲議會的議案要求撤銷拘控相關人士，林稱該要求背後是基於錯誤理解，希望任何人尊重香港司法制度的運作。另《泰晤士報》日前報道，壹傳媒創辦人黎智英的海外法律團隊聲稱接獲「國安處」電郵，指控他們違反國安法，香港警方前日譴責有人冒警。林形容事件為「低成本抹黑香港」，予以最嚴厲譴責。

被問到律政司處理反修例和民主派初選案的過程是否「歎慢板」，林定國說關鍵是程序公義，希望被告人得到公平審訊。他承諾監督內部工作，確保不會有無理據或不合理延誤，並在可能範圍內令司法程序從速進行。

林定國又說，國安法對某類言論有限制，例如不可發表宣揚分裂國家言論，而國安法符合對人權自由的保障，惟他強調自由不是絕對，要有合理限制，以平衡個人自由和整體社會利益。

律政司首要推法治教育處理抹黑

林表示，律政司首要目標為做好法治、憲法及國安法教育，並對外解釋香港法治情况，處理誤會和抹黑。今屆政府設副司長一職，林解釋副司長主要工作為加強法治、憲法、基本法和國安法教育；推進大灣區交流協作；推進法律科技應用；以及吸引和培育法律人才。

律政司副司長張國鈞在同一節目稱，自己曾是立法會教育事務委員會委員，曾與學校校長、教師和家教會有良好合作關係，他將利用過去經驗，加強法治、憲法、基本法及國安法教育。他又說，不想以說教形式推廣法治，冀市民明白法治精神；又說未來將向外國投資者、領事和商會解釋香港實際情况。