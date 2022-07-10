劉兆佳倡與政策局合作 免閉門造車 中策組未獲局方支持 建議難行

歷任特首都曾設不同架構負責政策研究。曾任中策組首席顧問的劉兆佳表示，中策組較着重宏觀、長遠和戰略性的研究，而前特首林鄭月娥任內改組中策組而成立的創新辦，主要是對政府政策提出意見，令工作做得更好，較着重行政管理。

國際環境不同 籲就外部衝擊謀策

至於日後的特首政策組是否應更接近中策組，研究宏觀政策，劉認為兩者也應有不同，因中策組年代的國際形勢不比現時險惡，故當時主要研究國家規劃和方針等；而現時國際環境更複雜，特首政策組除了要研究如何融入國家發展大局，亦需分析世界大局和國際形勢，因應不同的外部衝擊制定對策，例如若美國和其他西方國家對香港實施經濟制裁的影響，中美關係、中國與東南亞關係如何影響香港等。

以往中策組會做民調，了解民情。劉兆佳說，做民調只是中策組工作的很小部分，他認為不同部門應有掌握民情民意的能力，日後特首政策組應負責整合不同部門，以至政府外的民調，讓政府更全面了解民意。

倡整合政府外民調 了解民意

中策組和創新辦均直接向特首匯報，將來的特首政策組也是直接向李家超匯報。劉兆佳說，當年中策組未得到其他政策局的支持，其建議即使直接向特首匯報，在推行上亦有困難。他認為特首政策組應多與各政策局合作，避免予人閉門造車的觀感。