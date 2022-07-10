李：「特首政策組」宏觀謀策 兼顧民情 前中策組顧問盼聲音多元 延續討論文化

特首角色更高 「不打算做局長工作」

李家超上周三（6日）出席立法會答問會表示，將設立有國家情懷和國際大局觀的「特首政策組」，以了解民情民意和各界需要，並細分不同政策範圍，推出全面政策。李家超昨在有線電視《有理有得傾》表示，他不打算做15個局長的工作，而他作為特首的角色應「高於司局長」，從宏觀策略審視香港發展，並配合國家發展及國際形勢，因此需特首政策組蒐集資料，向他提意見。

邀泛民否？ 人選「看能幫什麼」

問到會否如過往的中央政策組做民調，李家超同意需照顧民調和民情，因政府是服務市民。至於會否邀請民主派加入，他表示：「邀請什麼人要看他真真正正能幫助我什麼。」

李家超暫未交代特首政策組的組成及運作方式。曾任中央政策組非全職顧問的新思維主席兼立法會議員狄志遠期望，特首政策組能保留中策組的自由討論氣氛，可同時容納商界、勞工界、不同政治立場及年齡等多元聲音，包括反對聲音，避免「圍爐取暖」。他又說，過往中策組撰寫的報告對施政影響成疑，希望現屆政府明白政策組的意見對施政有重要參考價值。

談民主派 陳勇：達愛國者標準可納

另一曾任中策組非全職顧問的工聯會理事長兼立法會議員黃國表示，特首政策組要把握世界政經形勢、研究內地發展政策及機遇，同時要了解民心。他認為特首政策組應保留中策組時的小組討論，由不同界別的顧問深入討論議題，發揮了解民意的作用。

民建聯副主席陳勇期望，特首政策組應能協助特首更精準蒐集和分析各項政策的民意及滿意度，並協助各部門建立關鍵績效指標（KPI）等。他認為特首政策組的組成可「五光十色」，最重要是投入。至於新形勢下吸納民主派是否較難，他稱只要守法及達到愛國者標準的人都可吸納。

洪雯倡與內地智庫交流 補中策組不足

曾擔任中策組高級研究主任的立法會議員洪雯認為，特首政策組應主理高層次的戰略研究，填補各政策局的不足，並配合政策局需要，同時亦要多與內地智庫交流，有關工作為過往中策組未有系統化的範疇。

李：公僕加薪調整「制度會處理」

政府提出公務員劃一加薪2.5%，引來公務員團體不滿。李家超在有線電視的專訪中被問到，是否上屆政府留下「炸彈」給今屆政府處理，令新政府開局不順。他說開局是否順利並非其考慮，強調政府的存在是解決市民及內部問題，不應逃避或以不積極的態度處理。他又說，認同公務員的付出，故決定加薪，加幅則是按綜合考慮。至於目前加幅有否調整空間，他說「制度會處理」。

警察隊員佐級協會主席林志偉早前表示對加薪幅度極度不滿，批評「黃公務員」破壞其他公務員多年付出。警務處長蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，被問到加薪幅度是否合理、會否擔心加薪方案影響警隊士氣，他說「不再作補充」，指公務員事務局已表達看法。

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