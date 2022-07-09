政治世家兩度拜相 「國家正常化」夙願惹爭議

祖父反戰議員 外公曾是甲級戰犯

安倍晉三出身自明治維新以來首相輩出的山口縣，其家族淵源更是二戰前後日本政治的一大縮影。其祖父安倍寬在二戰時期是反戰的國會議員，但在戰後不久病逝，由跟岸信介之女洋子結婚的長子安倍晉太郎繼承政治香火。岸信介曾是二戰甲級戰犯，但後獲釋並拜相（1957-1960），其弟佐藤榮作也做過首相（1964-1972）。安倍晉太郎1982年曾角逐首相失敗，同年轉任外相後讓次子安倍晉三任其政治秘書，他在1991年病逝。

在喪父兩年後，安倍晉三當選眾議員，正式開始從政之路，曾任自民黨幹事長和內閣官房長官，到2006年獲小泉欽點而當選黨總裁兼接任首相。其親弟岸信夫因從小過繼舅父而改姓，據指到大學才知身世。

安倍晉三的首個任期備受年金醜聞衝擊政府的困擾，上台翌年自民黨即在參議院選舉歷史性慘敗，他不久即以潰瘍性結腸炎復發為由請辭。到2012年9月，安倍晉三捲土重來當選自民黨總裁，同年12月領軍重奪政權，主張由量化寬鬆、擴大財政支出和促進民間投資組成的「三支箭」經濟改革策略，即為受國際社會注目的「安倍經濟學」。

在政治理念上，安倍晉三明顯更受外公岸信介影響，追求令日本重新成為其口中的「正常國家」。他在首個任期將防衛廳升格為防衛省，此後一直推動修改和平憲法，尤其是涉及自衛隊地位的憲法第九條，終極目標是令自衛隊重新成為正常軍隊，可參與國際社會的軍事行動。

主張擺脫戰後反省戰爭「自虐史觀」

這主張涉及安倍晉三本人頗具爭議的二戰歷史觀，他2013年12月曾以首相身分參拜靖國神社，惹來中韓反彈，他2007年出版的著作《邁向美麗之國》談及日本的教育議題時，則主張擺脫戰後反省戰爭的「自虐史觀」。

2014年7月，安倍內閣通過釋憲解禁集體自衛權的決議案，為自衛隊行使武力鬆綁，翌年9月參議院再通過安保法案，容許未來日本就算沒受直接攻擊，仍可出兵海外支援盟國。兩次決定均引起國內外爭議，中國和韓國尤其反對。安倍2017年曾稱，爭取在東京奧運舉行的2020年完成修憲，將自衛隊地位寫入憲法第九條，以消除自衛隊的違憲爭議。但到了2020年新冠疫情爆發，東京奧運押後，他也提前在8月再次以潰瘍性結腸炎復發為由掛冠。

安倍晉三保持多項日本政壇紀錄，既以52歲之齡成為史上最年輕首相，又是史上總任期日數最長（3188天）的日揆，其中在第二個任期連續在任2822天，也打破了佐藤榮作的紀錄。但他執政後期頻陷危機，包括2016年「森友學園」醜聞、2017年「加計學園」醜聞，以及2019年爆出的「賞櫻會」風波。

明報記者

（新聞人物）