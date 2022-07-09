「印太戰略之父」 安倍牽頭抗中撐台 分析：對美政界影響關鍵 因信任其判斷

「太平洋和印度洋如今動態結合，帶來自由和繁榮之海。」安倍晉三2007年8月以首相身分在印度國會發表題為「兩洋交匯」的演說，闡述他之前一年提出的「自由與繁榮之弧」概念，令「印太」概念雛形首見於國際舞台。其實早在同年5月，安倍力推由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（QUAD）機制已舉行首次高層會議，到9月上旬更以日澳加入美印傳統軍演的方式舉行首次QUAD軍演。

概念2017年進美論述 多國跟口風

然而，安倍9月中旬即首次下台，因繼任人不感興趣，QUAD和印太概念無以為繼。直至2012年，安倍重返相位翌日即發表「亞洲民主安全之鑽」文章，警告中國海洋擴張的影響，主張日本應與美印澳合作維護太平洋和印度洋的和平、穩定和自由航行，變相重提印太和QUAD的主張。

但「印太」概念要直至2017年特朗普政府上場才真正進入美國官方論述——同年10月，時任國務卿蒂勒森訪印前演說，直接採用安倍2016年提出的「自由與開放的印太地區」字眼，此後華府開始以「印太」取代沿用多年的「亞太」（Asia-Pacific）。據《外交政策》去年報道，其一關鍵正是安倍政府外交官2017年初向美方高官推銷「印太」概念。在美國跟隨日澳印的腳步轉投「印太」後，英國、法國、德國、歐盟、東盟和北約等近年也陸續「改口」。

這是為何西方觀察家對於安倍的歷史地位不乏讚美。澳洲智庫洛伊國際研究所東亞資深研究員馬利德（Richard McGregor）在twitter寫道：「很少領袖帶來真正的改變，但安倍做到了——作為QUAD、印太和日本全新國家安全暨官僚文化（註：指成立國家安全保障會議和國家安全保障局）之父。」

研究亞洲安全事務的美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）向本報稱，安倍是「帶來轉型的領袖」，「他令日本變成世界舞台的領袖，並改變許多人對亞洲的思考方式，轉變成更廣大的印太視角」。談到安倍對美國政界的影響力，庫珀認為安倍發揮關鍵作用，部分是因為美國領袖「往往需要他的遠見，並信任他的判斷」。

京轟印太版北約 安倍曾試改善關係

對中國而言，安倍晉三則充滿爭議。北京堅持採用「亞太」字眼，並不時炮轟「印太」概念和QUAD機制——外長王毅3月直斥「印太戰略」真正目的是「企圖搞印太版的『北約』」，到5月QUAD峰會舉行前，他再指摘印太戰略是「想抹去『亞太』的名稱」，本質上就是製造分裂、煽動對抗及破壞和平的戰略，「最終必然是一個失敗的戰略」。

儘管如此，安倍任內曾嘗試改善中日關係，但首次拜相任期太短，到二度拜相後，又因延續前朝釣魚島國有化政策和2013年底參拜靖國神社，令中日關係再次轉差，即使翌年安倍會見中國國家主席習近平「破冰」，仍要等到2018年中日才恢復總理互訪。安倍政府對中方一帶一路倡議亦沒有美國那麼抗拒，有派代表參與北京主辦的兩次一帶一路國際合作高峰論壇。

「台灣有事等同日美同盟有事」

對比任內謹慎處理中日關係，安倍2020年第二次卸任首相後則不時發表撐台言論，其中最惹火的一句是去年12月的「台灣有事，等同於日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事」，安倍當時明言，北京領導層、尤其是習近平「絕對不能誤判」。中國外交部隨即炮轟安倍「公然在台灣問題上胡言亂語、指手畫腳」，強調「台灣是中國的神聖領土，決不容外人肆意染指」。

明報記者