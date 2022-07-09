安倍遇刺亡 退役兵自製槍行兇 被捕疑兇仇恨宗教團體 認為安倍有關

街頭助選遇事 終年67

頸兩槍傷 胸主動脈受損

案發當地時間上午約11時半，安倍晉三正在奈良市「大和西大寺」站外馬路邊開始演說一兩分鐘，現場突然傳出兩響槍聲，安倍在第一響槍聲後轉身向後望，到第二響槍聲後即仆前倒地，逐漸失去意識。現場白煙瀰漫，民眾受驚尖叫，有人即時為安倍做心肺復蘇。急救人員11時37分抵達現場，最後安倍由救援直升機轉送就近奈良縣立醫科大學附屬病院搶救。院方表示，安倍送院時心肺已停頓，頸部前方有兩處槍傷，另一處傷口位於左肩，子彈傷及胸部主動脈。院方為安倍大量輸血及施手術，惟他最終仍因失血過多不治。

疑兇3米外開槍 保安被指鬆懈

約5名護衛特警與警員即場制服並拘捕疑兇山上徹也。根據現場片段，山上從安倍背後約3米開槍，犯案後即丟下槍並呆站。在場採訪的日本放送協會（NHK）記者拍得11時過後安倍未到場前，山上已背着似裝有大型物品的背囊守候。

疑兇41歲 家藏自製槍爆炸物

防衛省消息稱，山上職業不詳，2002至2005年曾在海上自衛隊服役。山上初步供稱「對安倍前首相有所不滿，且有殺害他的想法」，同時表示「並非憎恨安倍的政治信條」。他又稱「製造了多把手槍及爆炸品」。另有調查人員消息稱，山上提及「打算殺害某宗教團體的幹部」。奈良縣警方昨晚向記者表示，山上憎恨特定的宗教團體，並認為安倍與他們有關。

奈良縣警方表示，被沒收的兇器以黑色膠紙綑綁兩支槍管，長40厘米，目測明顯是手製槍械。大批警員昨午到山上在奈良市內住所搜查，發現多件懷疑爆炸品及數把疑似自製槍械。

安倍臨時改行程 疑犯稱網上得知

安倍昨原要前往長野縣助選，但因為候選人身陷緋聞而臨時改行程前往奈良，不料遇上死劫。自民黨奈良縣辦公室昨午表示，安倍的演說行程於「前日傍晚」敲定。當地傳媒質疑，由於這項決定較突然，疑犯是如何掌握安倍要到奈良的行程，啟人疑竇。山上供稱是從網上得知安倍將到訪奈良。

日揆中止助選 強調不向暴力屈服

日本首相岸田文雄事發後中止助選活動趕回東京，並指示在全國各地出席助選活動的閣僚返回首都，並在首相官邸設立事件對策室。他說：「失去了一位愛國、總能預測到時代的下一步、為了開闢這個國家的未來而在各領域留下豐碩實績的偉大政治家。」他表示，未來「將切實繼承安倍的想法，負起責任來」。對於明日的參議院選舉，岸田強調「必須徹底守護作為民主根基的自由公正選舉」。黨幹事長茂木敏充讚揚安倍任黨總裁期間「發揮強大領導，留下重大內政及外交成果」。

安倍親弟、防相岸信夫形容「兄長為政治竭盡身心」，「未有想過對方會為此賠上性命」，指收到疑兇曾在海上自衛隊服役的情報，正配合警方調查，強調不論背景，決不輕饒。

TBS電視台引述自民黨安倍派消息人士稱，安倍的喪禮預定下周二舉行。對於安倍遇刺，輿論質疑當局保安鬆懈。《產經新聞》報道，身為前首相的安倍照理應該享有「第一流」的安保規格，發生槍擊案令人質疑事前準備工作不足。警方強調事發時現場保安充足，未有交代周圍有多少名護衛特警及警員。

（NHK/產經新聞/每日新聞/讀賣新聞/朝日新聞/TBS/日本電視台/中央社）

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