深圳檢疫驛站增「人文關懷名額」 長幼奔喪可申請

供8類人申請 須提交證明文件

繼周二宣布增加驛站名額至每日2000個後，為確保有需要者及時返回內地，深圳增加8類「特殊人群人文關懷通關名額」，包括70歲或以上長者、14歲以下在港無監護人的兒童、孕婦及陪護者、在港滯留逾5天或以上的國外留學生、基礎疾病或重病而不適合集中隔離者、有直系親屬近期病危或去世者、須參加法庭開庭或重要考試者。記者昨致電深圳12345市長熱線查詢，職員表示申請者須提供證明，經部門甄別審核後才會獲批。

鄧家彪倡驛站名額增至每日5000

鄧家彪認為安排反映當局體恤緊急者需要，他說現時酒店隔離日數由14天放寬至7天，意味供應增一倍，建議當局將驛站名額增至每日5000個，助營商中小企恢復往來。據他了解兩地正磋商健康驛站安排，相信名額「不是沒有改變可能」，有信心很快有更多放寬措施出台。

另外，《新華網》引述周三北京疫情防控工作新聞發布會，稱當局會按「防控為主、統籌兼顧、穩妥有序、逐步推進」原則，分批有序恢復直航北京的國際商業客運航班，具體安排則未有細節。

（新冠疫情）