安老界：政府如臨大敵 發通風指引 倘公院「牀等人」 料第五波慘况不再

林正財倡增檢測次數 加快送走染疫者

對於近日疫情升溫，身兼安老事務委員會主席的林正財昨出席活動後稱，第五波不少院舍長者受感染，加上最近院舍新冠疫苗接種率有改善，院友檢疫及隔離設施亦充足，相信不會出現數月前爆發情况。他亦贊成政府加強核酸檢測力度，認為若可確保盡快有檢測結果，可再提升安全系數。

林正財向本報補充，現時政府針對院舍防疫措施已做得很不錯，但可增加院友和員工接受核酸檢測的次數，亦期望再加快送走染疫院友的流程，冀「減得半日得半日」。

李輝盼政府續上門打第三針

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝昨向本報透露，社署近日向業界發指引，提醒遵守相關通風規定，而跨部門小組早前巡視全港約700間院舍通風情况後，仍未向業界發出最終報告，她相信日後各院舍還需作不同程度改善。她亦提到社署前日舉行簡介會提醒業界準備，並介紹負壓「流動方艙」，內裏可容納一張牀，如業界有需要可申請租借放於院內，讓有需要院友入住數天。

李輝補充，院舍抗疫與醫管局牀位供應息息相關，如公立醫院能維持「牀等人」，加上院舍接種率提升，料不會再出現第五波高峰期慘况，但期望政府繼續為院友上門接種第三針。

兩暫託中心入住率一成 亞博三成

隔離和檢疫設施方面，社署上月25日啟用石硤尾公園及小西灣體育館暫託中心，分別提供180及160個牀位接收染疫院友，至昨早有24名安老院友及7名殘疾院友入住；署方於亞博館6個展館共提供960張牀作臨時檢疫中心，至昨早有284人入住。本報昨向第五波高峰期有份向暫託中心提供醫療支援的機構查詢政府近日有否邀請再提供服務，荃灣港安醫院表示沒回應，中大醫院回覆稱醫管局未有就此作聯絡，港大醫學院及聖保祿醫院則沒有回覆。

社署回應稱，會繼續密切留意疫情發展，如有需要會迅速調動資源和預備場地，啟動其他暫託中心或檢疫設施；又稱已成立院舍防控電子平台和專線加強協調，並會繼續協助院舍加強感染控制措施和改善通風，以及與業界保持溝通。至於疫苗接種率，截至6月29日院舍第一及第二劑接種率為92%及83%，第三針為31%。

近日業界建議讓院友原址檢疫，社署稱列為密切接觸者的院友須檢疫以免疫情在院內擴散，由於院友普遍有特別健康情况或照顧需要，不宜在一般檢疫中心檢疫，會被安排送往亞博館。

（新冠疫情）