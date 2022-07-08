陽性破3000 張竹君：兩周或翻倍 許樹昌料重症、死亡仍少 「短期幾穩陣」

本港昨增3028宗陽性個案，本地佔2856宗，另172宗是輸入個案。張竹君稱，近期本港新冠陽性個案有上升趨勢，按現時上升速度，兩周後個案或升至6000宗。被問是否代表有新一波疫情，張竹君稱「第幾波」只是名稱，不會深究。醫管局總行政經理關慧敏亦說，近日公立醫院住院病人數目由6月初低位上升一倍，證明疫情正逐步反彈，醫院在人手及病牀上已做足準備，但亦希望市民保持謹慎態度。

許：星近日萬宗 接種率高重症少

許樹昌表示，本港料最少六成人曾染疫，不少人已打針，「有混合保護」，故即使現時個案上升，重症及死亡仍會少，相信本港「短期內幾穩陣」。他以新加坡為例，近期曾反彈至單日3000至萬多宗確診，但當地接種率高，入院、重症及死亡少，本港最重要是盡快推高接種率，尤其高危及高暴露群組打第四針，並將輕症分流至社區隔離設施，以減少公院受壓，即使確診愈來愈多，也毋須太擔心。

全球個案BA.5佔52% 港未到1%

本港昨新增17宗懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，兩宗源頭不明；懷疑BA.2.12.1則增42宗，28宗源頭不明。張竹君說，暫未有證據顯示感染BA.5變異病毒株會有更嚴重病徵，但據世衛最新數據，BA.5正於全球取代其他病毒株，遍及83個國家，過去一周涉BA.5個案由37%升至52%；BA.4則由11%微升至12%。涉BA.2及BA.2.12.1個案則下跌，分別由16%跌至9%及由19%跌至11%。據本報計算，昨日新增的BA.2.12.1個案佔昨日本地個案約1.47%，BA.4或5則佔約0.6%。

那打素病房8宗 查與膳食部4宗關聯

大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房一名男病人本月4日入院時驗出陽性，醫管局追查後發現同房6名病人及一名護士染疫，該病房已清潔消毒，並停收新症及停探訪，所有病人情况穩定，護士正家居隔離。該院早前有4名膳食部員工染疫，關慧敏稱局方正調查兩組個案有否關聯。

伊院列灣區醫生試點選項

另外，醫管局早前公布準備推出「大灣區醫生交流計劃」，引入曾來港抗疫的大灣區醫生在公立醫院工作。據了解，伊利沙伯醫院為試點醫院選項之一，局方另考慮其他第五波疫情高峰期定點救治醫院，暫未有首批來港醫生名單。關慧敏昨回應稱，正制訂詳細計劃，一旦落實將盡快公布。

明報記者

（新冠疫情）