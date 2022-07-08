遇熔斷多花2萬撲機票 交換生折騰嘆「災難」

急訂檢疫酒店到處無房

陳小姐（化名）過去一個學期在歐洲留學，學期完結後在歐洲旅遊，因快將畢業，決定本月回港以便為全職工作做準備。她原定本周一（4日）從奧地利維也納乘土耳其航空班機，經伊斯坦堡轉機回港，但起飛前兩日接獲航空公司通知，伊斯坦堡往香港航班因熔斷而取消，她急忙另覓航班回港，亦即時拜託在港親友了解本港檢疫酒店預訂情况，惟本港檢疫酒店房間短缺，她說：「連最貴的文華東方（酒店）今個月都無房！」她原預訂的銅鑼灣如心酒店，最快要到8月17日才有房，唯有繼續找機票，最後以約1.9萬元訂到日航單程機票，於本周二由法蘭克福經東京轉機回港。她稱原先以學生身分購買土耳其航空機票，大概只需4000元。

陳認為港府暫緩航班熔斷機制，代表當局意識到政策有問題，她形容自己的經歷屬「災難」。她本來身處捷克旅行，被航班熔斷影響心情，只想留在酒店找回港機票，亦對花費父母一大筆錢感內疚。

滯歐情侶坐4程機返港

羅先生上月與女友歐遊一個月，二人原定本周二乘卡塔爾航空，由維也納經多哈轉機回港，惟多哈飛港航班熔斷，二人滯留維也納。羅稱，二人原定回港後由本周三至下周三入住檢疫酒店，曾致電20至30間本港酒店，均獲告知本月已無房，原預訂的酒店則稱最快可安排今日的酒店房給他們，他遂急尋機票回港，終購得由維也納往多哈再經印度轉機返港的機票，但抵達機場後卻因沒有印度簽證而被拒上機，唯有退票。幸而解決簽證問題後，羅再購到機票，但航程轉折，由維也納啟程飛巴黎轉往法蘭克福，之後經印度回港。羅認為暫緩航班熔斷對他來說完全沒用，航空公司亦未主動聯絡稱航班會重飛，他說不會再於疫情期間外遊。

（新冠疫情）