復直航安排未變 維珍9月英航10月

本報昨檢視數個港人熱門探親及留學地點未來數月往返的航班狀况。翻查國泰網頁，7月至11月均有客機往返香港及倫敦。不過，英航要到10月31日才有直航客機抵港；維珍航空官網則顯示，至9月1日才有直航客機到港。維珍航空4月回覆本報查詢時，已提到擬於9月重啟往來倫敦及香港直航客機。

國泰：因應最近措施恢復航班

國泰航空回覆本報查詢時表示，暫緩航班熔斷機制措施有助減少乘客來港的不便，而國泰因應最近多項調整措施，一直努力恢復更多客運及貨運航班，一直致力維持香港與世界各地的客貨運關鍵連繫，以及香港作為國際航空樞紐的地位。

政府近月逐步放寬入境檢疫安排，除放寬航班熔斷機制，亦放寬駐港機組人員檢測及隔離安排，5月起駐港客機機組人員返港後在檢疫酒店隔離3天，取得陰性檢測結果後可放行。

貨機機組人員回港後毋須自我隔離，但抵港後要在機場做檢測，取得陰性結果才可離開。

（新冠疫情）