讚新班子好開始 議員促增酒店房配合

姚柏良認為政府反應迅速，他透露7月4日曾去信醫務衛生局長盧寵茂，沒想到昨日就有此消息。姚相信航班恢復穩定後，檢疫酒店需求會再增加，港府需提供配套。他建議除增加檢疫酒店房間供應外，政府可考慮減少酒店檢疫日數，建議考慮酒店及居家隔離「3＋4」日數，以減低檢疫酒店需求壓力。

林健鋒：留學生回港旺季 放寬合時

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒歡迎政府暫緩航班熔斷機制，認為是體現新政府新作風，平衡經濟和抗疫需要。他說，7月至8月是海外留學生回港旺季，熔斷機制在回港高峰期將影響大批市民，形容現時放寬機制的時機「剛剛好」，符合大家期望。他又說，政府的決定有數據支持，相信不會影響疫情，並再次促請政府放寬入境檢疫安排。

李家超前日首次出席立法會答問會，多名議員均認為其回應較空泛，其中江玉歡前日批評李家超在會上隻字不提取消航班熔斷機制和檢疫酒店不足等迫切問題，形容「沒什麼實質內容」。港府昨午公布暫緩航班熔斷機制後，江玉歡形容「開心了兩小時」，認為新政府算是解決了一個問題，樂見甫上場即盡速回應市民，是好的開端。

江玉歡認為，通關、檢疫等迫切問題並不困難，冀港府盡快處理檢疫酒店房間不足，並期望港府可盡快解決這些問題，然後將精力放在房屋、貧窮等複雜的問題上。

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