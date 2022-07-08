航班熔斷暫緩 「外防效益不大」 國際航空協會讚邁一步 續促撤檢疫

近月輸入佔不足一成

機場酒店檢疫有效堵截

政府昨引述數據稱，自6月中，每日確診個案由千多宗至二千多宗並持續呈上升趨勢，同期海外或台灣抵港者確診比率徘徊在1%至3%，即每日僅數十至少於200宗輸入個案，佔香港整體個案不足10%，逾半輸入個案經機場核酸檢測發現，而其後在檢疫期檢測，可揪出絕大多數輸入個案，引發社區感染相對極微。本報按過往疫情記者會公布數字推算，6月中起九成輸入個案都在檢疫期內找到。

抵港者增第3日驗核酸

政府初步檢視數據和科學分析後，認為持續加強為抵港者更頻密核酸檢測，更有效阻斷輸入個案，昨起暫緩航班熔斷機制，並於今日起要求抵港者酒店檢疫第3天多做一次核酸檢測，以盡早發現感染者，更精準抗疫。抵港者昨起檢疫第3及5日要做核酸檢測，第6及7日做快速測試。

政府：社會成本高 張竹君：打亂旅客計劃

政府表示，大量乘客因熔斷機制被打亂來港行程，7月及8月是海外港人尤其留學生回港高峰期，形容航班熔斷機制造成的社會成本相當大，帶來不必要困擾。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，熔斷機制對阻止輸入個案效益不大，但會打亂旅客計劃，社會成本大，故當局認為需暫緩。

國際航空運輸協會回覆本報稱，歡迎港府暫緩航班熔斷機制，稱政策可為乘客及航空公司帶來穩定性。協會認為政府要求抵港者在第3天多做一次核酸檢測，會為抵港旅客造成不便，而環顧亞洲其他地區，大部分已毋須新冠病毒檢測。協會認為港府已邁進一步，促請港府盡快移除檢疫要求，令本港航運產業可開始恢復。

廠商會：有助營商 檢疫措施要配合

旅遊界立法會議員姚柏良歡迎暫緩熔斷機制，形容政策對外防輸入無實質作用，惟對旅客及航空公司卻是懲罰，並認為港府須重新檢視入境安排，期望減少檢疫日數。

廠商會會長史立德認為，暫緩熔斷機制有助商界展覽會得以重新舉辦，便利商務往來，有助營商，惟檢疫酒店措施要配合，另相信航空公司會增加航班，間接可降低機票價格。

許樹昌：無影響 梁子超：風險細

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Omicron潛伏期約2至4日，大部分輸入個案能在酒店檢疫期內驗出陽性，取消航班熔斷機制「無咩影響」，認同暫緩。被問能否讓抵港者居家檢疫，他認為許多港人居住環境擠迫，很少有獨立房間和獨立洗手間，難全面居家檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，暫緩熔斷機制對輸入風險影響不大，最重要政府繼續監察及確保航空公司有核實乘客符合檢測陰性等登機要求，避免輸入個案大增，若有航班持續多確診個案，政府應跟進。他認為新增檢疫第3日檢測恰當，可及早找出個案，惟暑假不少人返港，政府須加強防止檢疫酒店內交叉感染，以減新變種病毒傳入社區風險，「不能掉以輕心」。

明報記者

（新冠疫情）

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