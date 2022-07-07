一年師友計劃助2000劏房生 社協：人少時間短

助拓視野培養理財觀念

特首李家超的政綱提出解決跨代貧窮試驗計劃，昨宣布成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，由政務司長陳國基帶領。陳國基表示，將統籌為住劏房中一至中三生制定一年計劃，包括師友配對、個人發展規劃及財政支援，政府會向商界籌募捐款、徵集師友及甄選學生，為每人配對一名義務師友。他說師友會與學員分享人生經驗，安排工作影子計劃等活動，協助擴闊視野及培養正確理財觀念，而資助會交導師，由導師因應學生需求度身訂做。

陳國基說，稍後會向扶貧委員會簡介及徵詢意見，並在首期計劃後檢視成效。勞福局及社署將為計劃提供支援。

社區組織協會副主任施麗珊認為，政府推行計劃是好事，但坊間已有類似師友計劃協助基層兒童，暫不見有何新意，除向商界募捐，政府也應注資計劃。她強調培育兒童「起碼要八年十年時間」，僅制定一年計劃太短，受惠人數亦杯水車薪。她認為除配對師友，亦可安排社會服務團體協助兒童發展。

政府亦成立「地區事項統籌工作組」，由副政務司長卓永興督導，工作包括街道市容，稱會統籌20多個政策局及部門工作，提升環境衛生和市容，工作包括統籌展開首階段3個月大規模清潔行動，也從根源解決涉及多個部門的環境衛生問題，釐清責任誰屬及理順流程等。他說將廣泛邀請地區組織參與，包括分區委員會、環保界及地區服務及關愛隊伍義工網絡。

統籌改善市容 首階段3個月大清潔

卓永興強調，設工作組是希望為市民建設潔淨宜居環境，非一曝十寒及「放幾個月環境衛生煙花」。民建聯立法會議員兼觀塘區議員顏汶羽期望小組能協調跨部門清潔工作，稱過往出現部門各自為政問題，又舉例行人天橋地面與升降機清潔工作已涉不同部門。他希望政府能加強滅蚊及滅鼠工作並設具體指標。