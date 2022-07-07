每月辦「前廳交流會」 司局長議員恒常互動

稱好過「短問短答」 葉劉倡預告議題

林太上任之初為改善行政立法關係，提出設立每月「短問短答」質詢時間。對於是否停辦「短問短答」，特首辦回覆稱沒補充，梁君彥則說不知道。

李家超建議，前廳交流會可以設定或不設定議題交流，由各正副司長輪流帶領官員出席，他將帶領6名正副司長和特首辦主任葉文娟出席首次交流會。他說，交流會讓局長定期與議員「面對面」恒常交流，緊密協作，亦容許官員更好地解說政策和了解民情。

李稱，倘立法會同意舉行，特首辦主任將與秘書處商討細節。葉太建議，司長或副司長在每次交流會前，先預告討論議題及有什麼官員出席，讓有興趣的議員報名，議員之間需統籌和協調出席名單。

立法會前廳位於立法會會議廳旁，一般情况下傳媒不能進入，只許官員及議員入內。自由黨航運交通界議員易志明說，今次是將過去的非正式溝通制度化，支持增加類似溝通，因部分政策未拍板時，公開或在立法會會議討論有難度，閒談探討時，雙方都願意多講一點。他認為，李家超近期的公開表態是想加強與立法會的協調，避免推出政策後發現問題才補救，對此「幾時都歡迎」。

議員：有誠意改善關係 免公開表達令官尷尬

多名議員也認為建議有助加強行政立法溝通。經民聯梁美芬說，過去議員與局長的非正式溝通沒有系統性，認為政府今次有誠意改善行政立法關係。她相信，李家超與上屆政府風格不同，過去有些政策溝通欠佳，議員有時到最後一刻才知道有變，更難向公眾交代。

新思維狄志遠指出，官員過去在立法會「趕頭趕命」，未必有時間溝通。他指非正式交流可加強合作關係，政府能明白議員看法，否則在公開場合表達反會令官員尷尬。民建聯周浩鼎相信交流會有助促進行政立法關係，有利政府制訂政策，認為若順利，不排除增加交流會次數。內務委員會副主席馬逢國相信，當面聽取和表達意見較台上跟台下交流更佳。