答問被指較空泛 未提撤熔斷議員失望

江玉歡稱「沒什麼實質內容」

答問會歷時一個半小時，李家超回應了17名議員提問，涉及多個政策範疇，除了交代將設立「特首政策組」、準備推出針對虐兒的法例，以及在啟德新發展區為黃大仙設急症服務等，在房屋、疫情、地區行政等重要範疇均未見具體政策或指標。他被兩度問及通關和檢視入境檢疫安排，亦未回應具體方案。

江玉歡批評，李家超在答問會上隻字不提取消熔斷機制和檢疫酒店不足等迫切問題，認為至少應交代路線圖。對於李稱醫務衛生局長盧寵茂正檢視入境檢疫安排，她批評道，「你（李）自己又話團隊，還要推給盧寵茂？」她指這不是新問題，對於滯留海外的港人「一星期都嫌長」。

林鄭月娥5年前在上任特首後第5日出席答問會，當時她提出不少政策主張，包括闡述新增50億元教育經常開支的首階段方案，亦明言必須取消強積金「對冲」。新思維狄志遠指出，李家超過去涉獵的範疇單一，不像林太熟悉多項政策範疇，故需時與各部門討論具體政策，昨日就不少提問也沒有答案，對答「比較虛」。

有資深議員亦指出，答問會上看不到李家超未來5年的施政計劃，在房屋等重大議題上沒提出實際措施，認為李在重要範疇沒具體政策的問題，估計要待10月公布《施政報告》才有政策推出。

「第一次是這樣」 梁美芬稱算有準備

專業動力林素蔚（新界東南）說，李家超針對防疫政策的回應仍以方向性為主，惟不少問題已拖延多時，應該提出具體方案。經民聯梁美芬認為，李家超算做足準備，對於在不少範疇沒有具體政策，她稱「第一次就是這樣」，沒交代通關時間表則相信是因為政府仍未決定。民建聯周浩鼎說，李家超在首次答問會「開了個好的頭」，提出設立4個工作組等好的方向。