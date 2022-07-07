李家超設4工作組 定期公布熟地預測 加快公屋落成 覓地起樓設兩小組 團體：欠指標

另兩工作組處理跨代貧窮及地區環境

4個工作組包括「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」、「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」和「地區事項統籌工作組」，兩個與房屋土地有關（見表）。李家超稱，土地統籌組負責統籌協調土地發展和房屋供應相關的政策局和部門，以「提速、提效、提量」為目標，提高土地和房屋供應效率；公營房屋工作組負責督導公營房屋項目，並會在政府上任百日內提交初步加快興建公營房屋的工作建議，令供應「提早及提量」，並主力處理「公屋提前上樓計劃」、部門分工協調方案、善用私人參建模式和壓縮建築設計等，以及解決各主要影響準時完成公營屋項目的跨部門問題。公屋工作組將於下周開會。

公營屋工作組下周開會

領導土地統籌組的財政司長陳茂波稱，統籌組將取代原有的「土地供應督導委員會」，範圍更廣泛，監察公私營房屋、商業和社區用地供應，並將定期公布未來10年可供發展土地（熟地）預測，提升透明度，有助監察政府造地效率；統籌組亦會督導和監察發展相關的運輸基建和社區設施；並領導精簡發展過程工作和制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案。

領導公營房屋工作組的副財政司長黃偉綸表示，期望9月底提交具體工作建議，未來工作重點是提升2022至27年的公營房屋供應量，以及確保為興建2028至32年的逾23萬個單位，在人才培訓、人手和科技應用上打下基礎。他又指上屆政府成立的土地供應專責小組諮詢廣泛和耗時，不適切和不需要。

全港關注劏房平台成員賴建國質疑，政府未有為回復3年上樓時間、「告別劏房」和增加供應數字定下指標，「沒有目標、路線，（李家超）如此強調KPI（關鍵績效指標），小組是否也應有KPI呢？」他亦擔心，房屋土地分成兩個工作組架牀疊屋、拖慢進度。

測量師：供應透明化 解決以往不能監管問題

關注基層住屋聯席成員余文彥稱，兩個小組暫未見實質增加供應方法，亦未解決公屋如「提前上樓」、社區配套不足問題，若準租戶拒絕編配無配套單位，會失去租津，計劃反令基層受損，且不滿李家超未提取締劏房承諾。

前土供組成員兼資深測量師劉振江表示，新的土地統籌組提出供應透明化，解決過去市場不能監管的問題，亦讓大眾看到土地供應困難。港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮認為，統籌組協調不同部門時必須落實到實際運作層面，否則難以加快。他亦指上屆「土地大辯論」結論是多管齊下增土地供應，未來不應不斷諮詢，只需就個別項目諮詢。

設特首政策組 推政策需有國家視野

另李家超回應選委會議員周文港問到重設中策組的構思時，表示將設立有國家情懷和國際大局觀的「特首政策組」，屬宏觀政策決策單位，會了解民情民意和各界人士需要，細分不同政策範圍，推出全面政策。他解釋該單位需有國家視野、照顧香港整體利益和審視國際形勢，故未有命名為行政長官（辦公室）政策組。

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