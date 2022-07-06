公院處方內地止痛藥 醫局：獲許可方引入

共兩款 衛署網頁未找到註冊資料

本報接觸的兩個個案，於上月中分別從天水圍醫院和博愛醫院獲處方印有「对乙酰氨基酚片」字樣、由成都通德藥業有限公司出產的藥物。病人陳小姐稱，當時醫生稱藥物為止痛藥，她留意到盒上有「仿製藥一致性評價」字眼，未敢服用。病人家屬Cindy稱，過往在公立醫院未遇過獲處方內地藥，家人感疑惑，自行改服其他止痛藥。

另外，有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」稱，其朋友到瑪麗醫院覆診後，獲處方印有「对乙酰氨基酚片」藥物。記者對比其他網上圖片，其包裝與地奧集團成都藥業股份有限公司產品相同。

衛生署藥物辦公室網頁有香港註冊藥劑製品搜尋器，只提供英文版。記者搜索「Paracetamol」，發現757個結果，再以「Chengdu（成都）」、「Tongde（通德）」、「Di Ao（地奧）」等字眼搜索，未找到相關藥物註冊資料。據通德藥業官網介紹，其前身為國營成都製藥三廠（原國家定點的三大生化製藥企業之一），現有藥品批准文號149個。

醫局：特殊情况或需不同地區進口

醫管局稱，在特殊情况或當藥物出現未能預計的供應問題時，該局或需從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切藥物治療；藥劑部職員會因應實際情况向前線員工及病人提供所需信息，確保用藥正確。

衛生署表示，根據《藥劑業及毒藥條例》，所有「藥劑製品」必須符合安全、效能及素質標準，並獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港銷售及供應；《條例》容許註冊醫生可為治療特定病人或做臨牀試驗，進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。

衛署：法例容許醫生購未註冊藥

香港醫院藥劑師學會副會長黃思豪稱，醫管局過往在藥物短缺時會採購無在港註冊的藥物，但會向衛生署遞交申請，包括指定用藥病人的名稱。他說撲熱息痛官方名為對乙酰氨基酚，醫學上使用須註冊。他說由於正廠藥物價錢較貴，醫管局會因應價格採用「副廠藥物」，但有嚴格審批程序，確保藥效達參考藥物標準，籲市民毋須太擔憂。

明報記者 陳亦瀅