未發布第四繪本 述47羊辦初選抗狼逼吃肉

控方：影射初選案 曾改羊數量盼自保

根據控方在庭上讀出繪本的內容，《羊村投票日》講述「狼校長」每年舉辦聖誕聯歡會，並給予羊兒100票，選擇聯歡會吃的食物。羊兒不吃肉，惟校長會安插100票投選吃肉，亦不喜歡羊兒投選他討厭的紅蘿蔔。

47隻「好有心嘅羊咩仔」呼籲羊兒不要吃肉，不要被校長改變習性，並在聯歡會前舉辦投票日，以該初選結果，決定在正式選舉的100票中填寫什麼食物，屆時羊兒與校長便會「平票」。校長一直監察羊兒所為，在牠們選出吃紅蘿蔔後，校長通知老師出通告，宣布取消聖誕聯歡會，並逮捕及囚禁參與初選的羊兒，「捉咗唔知去邊」。故事末段問：「羊仔們，你會唔會因為咁而放棄自己鍾意嘅食物？會唔會堅持唔食肉？」又寄語讀者「唔好辜負40隻羊仔嘅工作，總有一日可以做自己鍾意嘅嘢」。

（港區國安法）