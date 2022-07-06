《羊村》繪本案 工會5人不認煽動刊物罪 控方：狼羊喻中港 灌輸分離主義

本案由《港區國安法》指定法官郭偉健審理，擬定5天審期。律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表控方，辯方則由資深大律師彭耀鴻、大律師黃廷光、黃宇逸、關文渭等代表。

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。散庭時，有旁聽者向5人做心形手勢，並打開手機的燈揮動，部分被告揮手回應。

引訪問指圖以工會包裝政治主張

控方開案陳辭指出，工會在2019年12月選出各被告及黃凱晴任職理事會。首被告黎雯齡多次接受傳媒訪問，形容「工會是政治能量的載體」，會做自己版本的國民教育，抗衡政府的「洗腦教育」。控方認為此反映各被告意圖透過工會之名，將其政治主張「包裝成合法且具說服力」。

指連結反修例 引導讀者武裝對抗

工會於前年6月4日至去年3月15日，發布3本繪本。控方認為當中「羊村」及「狼村」兩個部落，實際上是描述香港及中國內地，兩者血緣截然不同，本性格格不入，屬敵對族群，內容「公然漠視一國兩制」。

首本繪本為《羊村守衛者》，內容描述羊兒反抗，迫使大灰狼暫緩「狼羊規矩」。控方認為繪本末頁列出反修例運動背景資料，將內容與運動連結起來；故事末段預示受壓迫的時代到臨，港人不應放鬆戒備，並問讀者會否勇敢守衛家園。控方認為繪本有「設計要給出的答案」，據社會背景解讀，是呼籲人們武裝對抗當權者，煽動他人使用暴力。

稱影射12港人 引憎恨政府司法

控方續稱，工會其後發布的《羊村十二勇士》講述12名「實際上是罪犯」的人，「嚴重貶損」當局對該12人的合法逮捕及拘留，引起對政府及司法的憎恨；《羊村清道夫》則「不公平地」將染疫的責任歸咎內地居民，並提議巿民罷工，意圖激起對政府的離叛，以及香港居民間的不滿。

引未發布初稿 指有持續意圖

警方亦在部分被告的電子裝置，檢取工會擬發布的《羊村投票日》初稿，控方指內容影射「35+初選案」（見另稿），反映各被告若非被捕，定有持續意圖「將他們的串謀實行到底」。

控方亦引述首、次被告接受網媒「獨立媒體」、「自由亞洲電台」等訪問，提及希望透過繪本解釋反修例運動的因由，讓兒童長大後明白「人生來應有民主自由，我哋係爭取本來屬於我哋嘅嘢」，而《羊村十二勇士》則是希望喚醒港人對「12港人」的關注。

控方認為文章反映各被告的意圖，並多次提及繪本由理事會、即各被告決定製作；各人有不同角色，包括管理工會的銀行帳戶、聯絡「黃店」分發繪本、舉辦親子讀書會等，可推論各人同意發布該繪本，意圖「荼毒兒童及成人的思想」，在港凝聚「反中亂港」勢力。

印刷公司任控方證人 辯方擬拗意圖

控方將傳召兩名證人作供，包括偵緝警員12776會供稱繪本中「歌頌」之人物的真正身分，以及曾向工會提供刊印服務的印刷公司東主馬荻奇。辯方則會爭議繪本是否有煽動意圖及引致暴力的非法意圖、罪行是否涵蓋「中央」、會否違反受《香港人權法案》保障的言論自由。審訊今續，各被告繼續還押。

【案件編號：DCCC 854/21】

明報記者

（港區國安法）

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