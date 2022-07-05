國藥Omicron疫苗 最快11月申緊急註冊

【明報專訊】科興控股生物技術有限公司、港大臨牀試驗中心與港怡醫院合作，就針對Omicron變異病毒株的滅活疫苗展開臨牀試驗，計劃招募300名已打兩針或3針的成年人參與。負責研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅昨向本報稱，試驗屬第二期臨牀研究，現時已招募約40人，料8月完成接種，10月完成數據分析；但何時可進入第三期研究則未有資料。
科興第二期料10月完成分析
科興去年12月獲Omicron變異株樣本，今年4月獲香港藥劑業及毒藥管理局批准在港就Omicron滅活疫苗加強劑做臨牀研究。計劃目標招募300名18歲或以上、已接種兩劑或3劑滅活或mRNA疫苗、不曾染疫的成年人，團隊將接種一或兩針科興加強劑。其後會為志願者做為期8個月研究，包括篩查、研究中心跟進等，以評估成年人使用科興疫苗作為加強劑對安全性和免疫反應的影響。
港大醫學院另有與國藥集團中國生物合作，就針對Omicron的第二代新冠滅活疫苗展開第三期臨牀研究。孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，計劃暫已招募1300人，其中逾600人已接種一針，部分人已打兩針，若計劃一切順利、疫苗安全有效，盼在11月在港申請緊急註冊，12月可讓市民接種相關疫苗。
被問到已接種國藥第二代疫苗的試驗者情况如何，孔繁毅稱，疫苗暫時非常安全，試驗者無出現嚴重副作用，但有人有局部性疼痛、疲倦、發燒等，與接種一般滅活疫苗的副作用，而疫苗抗體數據等則要完成計劃方有結果及分析。他又稱，即使試驗者已接種兩劑或3劑復必泰、科興疫苗，接種國藥第二代疫苗亦未見問題。