國藥Omicron疫苗 最快11月申緊急註冊

科興第二期料10月完成分析

科興去年12月獲Omicron變異株樣本，今年4月獲香港藥劑業及毒藥管理局批准在港就Omicron滅活疫苗加強劑做臨牀研究。計劃目標招募300名18歲或以上、已接種兩劑或3劑滅活或mRNA疫苗、不曾染疫的成年人，團隊將接種一或兩針科興加強劑。其後會為志願者做為期8個月研究，包括篩查、研究中心跟進等，以評估成年人使用科興疫苗作為加強劑對安全性和免疫反應的影響。

港大醫學院另有與國藥集團中國生物合作，就針對Omicron的第二代新冠滅活疫苗展開第三期臨牀研究。孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，計劃暫已招募1300人，其中逾600人已接種一針，部分人已打兩針，若計劃一切順利、疫苗安全有效，盼在11月在港申請緊急註冊，12月可讓市民接種相關疫苗。

被問到已接種國藥第二代疫苗的試驗者情况如何，孔繁毅稱，疫苗暫時非常安全，試驗者無出現嚴重副作用，但有人有局部性疼痛、疲倦、發燒等，與接種一般滅活疫苗的副作用，而疫苗抗體數據等則要完成計劃方有結果及分析。他又稱，即使試驗者已接種兩劑或3劑復必泰、科興疫苗，接種國藥第二代疫苗亦未見問題。