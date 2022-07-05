十佳機場所在國多撤隔離 專家促交代「接軌國際」通關準則

香港國際機場早前跌出Skytrax十大最佳機場排名，翻查機場所在國家，位於歐洲多國均取消抵埗隔離要求及疫苗接種要求（見表）；在亞洲，卡塔爾及新加坡取消入境隔離要求，日本則將香港列為毋須入境隔離地區。

議員：檢疫已影響商業活動

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國向本報表示，如果保留入境隔離，難以吸引旅客或商務客，「如果一來就關7日，怎會來？成個trip就7日，他們只好不來」。他相信，與國際接軌及跟內地通關並不互相排斥，只要檢疫嚴格兩者可以兼容，並呼籲政府交代通關準則，「究竟欠缺什麼呢」？

選委會界別議員江玉歡說，調整酒店檢疫日子本身未必科學，更可能造成旅客及酒店混亂，認為應容許港人居家隔離，旅客接種3針疫苗後3日酒店隔離。她說，就算縮減至5日隔離，不少外籍人士聽到酒店隔離已不想來港，指目前已影響上市融資等商業活動，認為政府必須平衡經濟發展。

自由黨航運交通界議員易志明說，國家主席習近平提及香港獨特角色，香港不能長期封關，認為可參考專家意見考慮入境隔離是否縮減至「3+2」。

（新冠疫情）