深圳檢疫「驛站」名額增至每日2000

廣東省入境檢疫措施上周三起減至「7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測」，即首7天要預約入住「驛站」。記者昨傍晚登入「健康驛站預約系統」網頁，今日至周四（7日）每日名額各有1500，周五至下周日每日2000，全部額滿。翻查入境處數字，在廣東省放寬入境檢疫日數要求前後，上月截至28日，由香港經深圳灣口岸出境單日最多1159人，29日放寬限制起截至前日，單日出境人數增至最多1548，與「驛站」每日名額相若，顯示供求緊張。

另預約網頁公告指，「收費代為預約」等一經查實，視為無效預約；惟昨二手買賣平台Carousell仍見有賣家收費1000至1900港元「代搶健康驛站」。工聯會立法會議員黃國向本報稱，有市民反映每晚原價400至500元人民幣的房間炒至2000多元。

議員憂未夠 倡允在港檢疫再北上

黃國稱，深圳當局增加「驛站」名額是「好的進展」，但認為未能滿足需求，建議若內地未能再加名額，可讓回內地港人在本港備用中的「社區檢疫設施」檢疫後再出發。

（新冠疫情）